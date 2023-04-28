日本YouTuber親自示範「整容級化妝術」　差別大到認不出自己

日本一名網紅示範如何靠超神的化妝技術，就能讓醜小鴨變絕美天鵝！



日本一名網紅分享自己妝前與妝後的照片，憑著「整容級的化妝技術」，讓她徹底改頭換面、完全不像同個人。

驚人差異讓照片在推特上瘋傳，連網紅本人也自嘲「這是誰啊？」，沒想到這時竟有網友跳出來「打臉」，用一句話打動一票網友的心。

點圖放大看看Nanako化妝前後的驚人對比：

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Nanako（ななこ）是日本知名YouTuber，不時在頻道上更新化妝與打扮的小技巧。

日前，她在推特上分享一張化妝前後的對比照，只見原本氣色不佳、黑眼圈頗深的她靠著「整容級化妝」脫胎換骨，轉眼變成甜美又充滿朝氣的女孩。巨大的差異也讓Nanako在文中忍不住自嘲：「化妝真的很厲害，這是誰啊？」

超狂的對比照在網路上掀起轟動，許多人難以相信單靠化妝就能有如此大的差別，沒想到這時卻有一名網友跳出來「打臉」Nanako，他轉發貼文後留言寫道，「這是做過努力的妳啊」，短短一句話不僅肯定了Nanako背後的努力，更以行動支持著她繼續朝美妝YouTuber的方向前進。

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帥氣的發言立刻獲得眾人掌聲，「真的太帥了」、「我很喜歡這種積極性的回覆」、「努力讓自己變得更可愛，真的很厲害」。

同時，Nanako也在個人YouTube上傳此次妝容的完整教學影片，更主打「初學者也一定能做到」，希望更多想學化妝的粉絲們能一起學習更多小技巧。

據悉，Nanako因其陽光的性格擄獲許多粉絲的心，時常在影片中分析評價美妝及超實用化妝技巧，而吸引許多年輕人支持，目前推特的粉絲已累積超過23萬人，YouTube訂閱數也突破141萬，相當有人氣。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】