「大陸第一網紅」馮提莫驚傳癌症末期　曾憑〈學貓叫〉紅遍中港台

有「大陸第一網紅」稱號，因為甜美外型跟嗓音爆紅的大陸歌手馮提莫，曾以一首洗腦歌〈學貓叫〉紅遍中港台，她後續演唱電視劇、電影的插曲，去年12月她合約到期，從此暫停直播活動，她消失了大半年，沒想到卻驚傳罹患甲狀腺癌晚期，對此，她昨（24）日在微博證實此事，並曬出病床照跟手術過後的疤痕照，令許多粉絲相當不捨。



馮提莫坦言之前確實確診了甲狀腺癌，不過她已經做了手術，而且手術很成功，「現在身體也恢復啦，嗓子也在我的不懈努力練習下恢復差不多啦」，她想透過這個癌，跟大家說，「一定不要精神內耗，不要往心裡積壓負能量，多跟家人朋友溝通交流，遇到網絡暴力和造謠，一定要勇敢的說出來，並且拿起法律的武器保護自己」。

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馮提莫直言以前比較懦弱，但以後她會好好保護自己，她表示生病、癌症，這些對於她來說都不怕，「我覺得只要人還在，都不是大事兒」，她透露術後很長一段時間說不了話，無論如何都唱不了歌，這才是她最崩潰的事情，感覺天都塌下來了，「但是也很感謝老天的提醒和我自己的毅力，讓我現在恢復了嗓子」，她也告訴粉絲不用擔心，之後會繼續唱歌給大家聽。

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