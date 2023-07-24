蔡依林廣州開騷繼續性感 做一事挑戰內地禁忌 陸網民：沒幾人敢
撰文：聯合新聞網
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相較英國樂團The 1975在馬來西亞表演時，主唱Matty Healy和成員上演男男吻，並撻伐大馬反LGBTQ法規，而遭大馬當局取消演出。天后Jolin蔡依林22號在廣州開唱時，不僅以多款性感造型亮相，讓歌迷十分驚豔，台下更驚喜亮起象徵LGBT的巨大彩虹燈海，引起熱議。
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蔡依林「Ugly Beauty」世界巡迴演唱會，7月起到大陸多個城市演出，每場門票皆秒殺售罄。22號首場在廣州天河體育場開唱，台下逾4萬粉朝聖，Jolin唱到〈玫瑰少年〉時，以大型彩虹燈照亮觀眾席，歌迷的應援棒也透過中控變色，全場一片彩虹燈海，相當壯觀。
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蔡依林感性說道，「學校沒有教我們的事情，還有太多」、「所有生命的戰士，你們是最美麗的，展翅飛翔，勇敢的往前飛」，似為LGBT和弱勢族群發聲，而陸網也反應熱烈，更有粉絲表示：「大陸至今沒幾位名人敢公開聲援」。
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