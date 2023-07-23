內地女鬧爆港男視姦式𥄫女 點名這2區最嚴重！網民嘲:香港沒美女?

相信沒有人會喜歡被陌生人盯著看的感覺，嚴重的也會感到不舒服甚至被冒犯。最近一名內地女網紅博主在社交媒體發帖，控訴在香港旅遊時一直被香港男生盯著看，情況使她感到十分不舒服。後來有不少女生都反映遇到類似情況，並指出在香港這兩個地區特別嚴重！



小紅書圖片

內地女博主在小紅書分享最近遊港經歷，稱不管是在拍照、走在馬路上、還是正在乘搭地鐵，都一直被路人「直勾勾的盯著看」，強調對方是盯著看，而非隨便看兩眼的那一種。她還指自己當時的穿著打扮一點也不誇張，同樣的衣著在上海也不會引起側目，不理解自己為何在香港會被盯著看。女事主也貼出了當時的圖片佐證，圖中左邊的男子正看著拍照的她。

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她在遇到這樣的情況後，傳訊向同在香港的女生朋友抱怨，豈料對方也在吐槽同一天遇到同樣的情況，只是穿著一件吊帶衣服出門，就被路人一直盯著看，因此相信她們二人不是個別例子。女博主坦言很喜歡香港，也會再度來旅遊，惟「但種目光真的讓人很不舒服」，表明「希望香港男人進步一點」。

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留言區有不少女網民都分享類似的經歷，「本地人，我都遇過很多這些情況。我會怒視對方，或者直接走開對方視線範圍。基本上，不管本地人還是外地人，他們都不管禮儀的盯，沒有禮儀的噁心...」、「眾所週知香港有些鹹濕伯父像上輩子沒看過女人一樣，穿個短褲就要盯著看，穿稍微涼快點就全身360度掃描」，也指明2大地區「旺角，深水埗都很多鹹濕阿伯，穿個正常短褲都會被盯著看那種，我個人非常不喜歡這些地區」、「我穿了一個吊帶長裙在路邊拍照，一個年齡比較大一點的男的從那走過去，直接蹲下去回頭看我...我真的無語了」、「港島和九龍穿衣自由的差距堪比北京和我農村老家」。

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不過也有網民試圖為港男的行為解釋「可能以為係女明星」、「這個男人一看就是local吧，可能別人只是看稀奇吧，畢竟香港local沒有這樣穿的」、「旺角這種地方確實會，中環就不會，特別蘭桂坊」、「那麼熱的天 穿這樣的鞋，不笑你就奇怪了」、「各位，作為一個男生，看妞很正常的吧這是生活的一部分呀」、「倒也不是穿衣自由的問題，平常見得少就會多看幾眼」。也稱其實不止香港有這個情況，在內地城市，甚至外國也會有同樣特情況，因此不應為行為貼上地域標籤。但是其後再度女網民怒批，直言不論因什麼原因也好，一直盯著別人看就是屬於無禮行為。

原帖：小紅書