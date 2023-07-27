貧窮限制想像！主人豪砸10萬為愛犬辦婚禮　被斥奢侈炫富結局係咁

主人疼錫寵物無可厚非，不過如此大陣仗就未免有點誇張！印尼早前有兩名婦人斥資近2億印尼盾（約103,822港元，下同），為愛犬舉行了一場奢華盛大的婚禮。不過由於她們居於貧富差距甚大的國家，加上其中一名主人背景特殊，令是次的狗婚禮引來各方抨擊，紛紛指責他們浪費金錢，兩名狗主終要召開記者會致歉，以息民眾怒火。



印尼有兩名婦人為她們愛犬斥資近2億印尼盾，舉行了一場奢華盛大的婚禮，奢侈行徑惹來網民批評炫富，其後需要召開記者會致歉，以息民眾怒火。（網上圖片）

綜合外媒報道，本月14日，印尼首都雅加達（Jakarta）一家購物中心舉行了1場奢華婚禮，主角竟是2隻阿拉斯加雪橇犬，分別是名為Jojo的公犬和Luna的母犬。牠們於婚禮中穿上印尼傳統爪哇（kebaya）服裝，在牧師帶領獲取祝福後，由主人陪同下走至接待區，歡迎到場觀禮的賓客。

當日出席的嘉賓紛紛穿上鮮艷服裝配合「主人家」，婚禮現場佈置亦相當精緻，除了有供賓客食用的蛋糕外，還有個用黃薑飯製成的多層結婚蛋糕，寫着1對「新人」的名字，以祝賀牠們攜手步入婚姻。

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其實Jojo和Luna在今年5月已辦了訂婚典禮，兩名主人最初只想為Jojo慶祝生日，但後來因為希望能把爪哇的傳統文化發揚光大，讓外國人認識，故決定採用印尼傳統方式為Jojo和Luna舉辦婚禮，使各項細節都如同人類婚禮一樣。

是次婚禮共花費2億印尼盾，當中包括服裝設計、燈光場地、音樂樂隊，以及為嘉賓準備的禮品等等，主人們更特意聘請餐廳複製人類的食物，把肉類製作餅乾，再將其風乾，使寵物都能安心進食。

Jojo和Luna在今年5月已完成訂婚典禮。（IG＠jacko.jackie.joyful.jojo）

值得留意的是，Luna的主人拉特納薩里（Indira Ratnasari）受僱於印尼總統辦公室，而印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）曾於3月時提醒公職人員，指當地貧富懸殊問題嚴重，希望公職人員不要以「不正當」方式炫耀奢侈生活，包括在社交媒體上發帖等，令是次奢華婚禮引來網民抨擊。不少留言譴責兩名狗主揮霍金錢，認為他們應該好好運用財富以幫助有需要的人，而非建立於其慾望或炫耀之上。

為平息民眾怒火，拉特納薩里隨即召開記者會道歉，稱「我們對此感到非常遺憾，我們為因事件感到不舒服和受傷的印尼人道歉」；而Jojo的主人卡漢德拉（Valentine Cahandra）則強調，舉行這場狗婚禮只為宣傳爪哇文化，並無炫富之意。

（綜合）