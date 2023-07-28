婚宴拒聘專業婚攝！新人邀好友即場繪畫　另類方式刻畫重要時刻

不少新人都會特意聘請專業的婚禮攝影師到場拍攝，以記錄人生重要時刻，不過馬來西亞有新娘卻一反常態，反而邀請她喜歡畫畫的朋友，在婚宴當天繪畫她和另一半的珍貴畫面。事後這位朋友畫作獲不少網友讚歎，不只讚揚她有才華，亦表示希望能邀請她到婚禮幫忙繪畫畫作。她接受媒體訪問時指，由於父母在她年幼時經常送她顏色筆，又或許是繼承哥哥在此方面的天份，令她從小便對畫畫產生濃厚興趣；不過亦透露因有正職，所以畫畫只能是業餘，恐怕會令部份網友失望。



馬來西亞有新人辦婚禮時沒有聘請專業的攝影師，反而邀請喜歡畫畫的朋友，在婚宴繪畫她和另一半的珍貴畫面。事後這位朋友獲網友讚揚有才華，表示希望能聘請她到婚禮幫忙繪畫。（IG＠mstaronlineofficial）

馬媒報道，馬來西亞有新人在婚宴當天沒有聘請攝影師，反而是邀請友人到場用畫作形式記錄重要時刻。24歲女生德拉（Virginia Dara）接受媒體訪問時指，這是她首次在婚禮現場創作繪畫，而新人更是她的朋友，雖然很榮獲被選中捕捉他們生命中最珍貴的時刻，但對此亦存一定壓力，不過基於有朋友的支持鼓勵，她最後亦答應新娘子的請求。

影片截圖所示，德拉在婚宴場地專注地繪畫新人，不過她當天除了是「畫家」，同樣是伴娘，但都無阻她記錄一對新人的模樣。德拉透露「整個過程從動工至完成大約需要6個小時」，雖然時間不短，不過當她看到好友收到作品時所流露幸福的表情，表示「那是無法用言語形容的」。

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自從她於朋友婚禮幫忙繪畫的影片被廣傳，網民都對她的才華表示欽佩，「你非常非常有才華，可以在這種壓力下工作」，亦有人表示有興趣聘請她於婚禮期間繪畫，「即使很貴我也願意付錢」「來吧，許多人等着讓你畫畫」。德拉對此表示感激，「我沒想到影片在馬來西亞會那麼火」，不過亦透露因為她在印尼有正職，只能於周未抽空為客人繪畫。

對於這麼有才華的畫功，她猜測或許是父母在她年幼時經常送她顏色筆，又或者是繼成哥哥的天賦，所以她自小便對繪畫很感興趣，大學期間開始幫他人畫畫，直言「畫畫對我來說如同心靈治療」。

（綜合）