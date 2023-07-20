12星座最過唔去的性格盲點！金牛缺乏安全感、人馬討厭被控制

2023已邁入下半年，妞妞們有達成今年的目標嗎？雖然很努力了，但有時候複雜難解的人際關係、愛情、職場、家庭，進退的距離總是叫人難以權衡⋯⋯



想知道12星座的性格盲點是什麼？碰到哪些狀況會難以調適嗎？跟著妞編輯一起來看看星座專家夏霏老師的分析吧！

12星座最難調適的性格盲點，準嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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水瓶座：好奇問問而已，又不是要追你。

水瓶座熱愛自由是出了名的！對於陌生有趣人事物，總是充滿好奇心。熱情加上對於未知追根究底的性格，很容易讓別人誤會在放電或是追求。一旦對方反過來主動示好，水瓶座反而會逃得遠遠的。

雙子座：拜託不要叫我承諾！

雙子座不喜歡輕易許下承諾。一是很怕說了自己做不到，二來也無法掌握自己對於某件事情可以堅持多久，最後更害怕自己承諾會後悔，所以寧可曖昧也乾脆不說。

天秤座：拜託不要叫我做決定！我有選擇障礙。

要叫天秤座主導、做出決策簡直是要他的命。因為不喜歡失敗的超完美性格，導致每做一個決定都猶豫再三，總覺得自己選了其中一個選項，就會因為錯過另一項而遺憾。所以最常說的話就是：「都Ok！你決定就好！」

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白羊座：長時間專注簡直要我的命！

白羊座沒耐心，喜歡走捷徑。因為理解力高，短期記憶力好，常常在考前臨時抱佛腳一下，就可以獲得還不錯的成績。一旦面臨比較重要的考試或是長篇報告，無法在短期內完成就容易欲哭無淚。

獅子座：愛面子，無法當眾承認錯誤。

獅子座的面子就是他的命！要他當眾承認錯誤、公開道歉，簡直是不可能的事情。甚至會為了愛面子，說出非常愚蠢的謊言來掩飾，反而讓事情更加尷尬。

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人馬座：遇到控制狂！

人馬（射手）座是天生的浪子，最無法忍受干涉他行蹤、監控他自由的控制狂。由於不擅長拒絕，所以常常會選擇搞失蹤來抗議。

天蠍座：最辛苦的是我，功勞都被搶走！

天蠍座一旦努力，就會付出200%的認真，最難以忍受在上位者偏心。有時因為低調過頭，又不擅長逢迎拍馬，便常常被搶功勞而感到心裡苦。建議天蠍座，該刷存在感的時候還是別客氣！

雙魚座：被回憶淹沒，一發不可收拾。

雙魚座每當夜深人靜的時候，總是會想起過往的點點滴滴，暗戀過的人、曾經受的傷、不公平的對待⋯⋯，回憶一旦湧上，就一發不可收拾。找一天將注意力拉回自己身上，專心陪伴你的內在小孩吧！

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巨蟹座：家人的不支持，是最深的遺憾。

巨蟹座的戀家，是把家放在心上帶著走。無論唸書、工作、婚戀，做任何事情，都希望獲得家人的肯定。即使不獲得支持，表面叛逆的他們，心底還是有深深的遺憾。

金牛座：等待一個沒說出口的承諾。

「安全感」是金牛座一輩子修煉的課題。經濟上的安全感、感情上的安全感、對未來的安全感。若是遇到工作上無法突破、感情上曖昧不明、對未來迷惘，會讓金牛座十分焦慮不安。親愛的，你對自己的認同，才是獲得安全感的鑰匙！

處女座：承認模範生也有弱點。

處女座總想把所有的事情做到最好，然而人非完人，總是會面臨力有未逮的時候。暗戀失敗、考試失常、投資失誤乃人之常事，千萬不要把它放大來看。

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山羊座：被強制轉換跑道。

許多知名企業家、領導者，山羊（魔羯）座都榜上有名。因為他們一旦投入專業，就會傾注所有的熱情。也因此，他們也容易遇到大起大落的考驗，被強制轉換跑道，不是一敗塗地，就是逆轉勝的奇蹟。

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