星座｜5大維持婆媳和諧神隊友！雙子最叻兩頭瞞、人馬擺老婆第一

許多女孩對結婚帶有恐懼的原因之一就是怕「婆媳關係」出問題，世間婆婆不一定像八點檔裡演得這麼可怕（不信你看韓劇《奇怪的兒媳》XD），兩個女人之間關係的惡化其實常常是「中間那個男人」的問題啊！



覺得自己身旁的「豬隊友」很會幫倒忙？一起來瞧瞧那些超可靠，能把「婆媳關係」安撫得妥妥當當的星座男分別是哪5個吧！

懂得處理好婆媳關係的5大星座男，老公是婆媳關係中的重要人物！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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TOP 5. 巨蟹男：先將岳父岳母放在心

巨蟹男對於按耐岳父母相當有一套，畢竟要另一半對自己父母好，首先當然是要同理心地對對方的家人好啊！這樣一來，除了籠絡岳父母的心，當巨蟹男和妻子之間有什麼摩擦時，岳父母也會更加緊密地扮演調解的角色，減低衝突發生的機率。

TOP 4. 雙子男：當美麗的雙面傳話筒

雙子最厲害的是什麼？見人說人話見鬼說鬼話（誤XD），很會說話～對，所以當婆媳之間產生摩擦，他便很有可能會各別進行私下溝通，一下嘴甜安撫，一下說些善意謊言想化解心結，在他這樣聰明積極的周旋下，兩個女人的心情自然都好多了，還有什麼好爭執的呢？

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TOP 3. 獅子男：讓老婆來做好人

獅子男雖然孝順，但常常也是相當做自己的小霸王，當有些家人或親戚的要求找上他時，也許當下他並不答應，但只要妻子來負責求求情，他最終答應的機率其實是相當高的。如此一來妻子在男方家人心中的形象自然加分許多，成為懂事又能讓兒子成長的關鍵角色，自然得人疼。

TOP 2. 天秤男：幫老婆融入自己的家庭

天秤男會努力地讓妻子和自己家人成為「一家人」，不管是休閒娛樂，還是正是家庭聚會，都會希望雙方能有更多接觸機會，這樣一來兩家人自然更有「同一條船上」的感覺，多多相處更瞭解彼此，關係自然親近許多，也能避免因為生疏產生的誤會。

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TOP 1. 人馬男：大方表現對老婆的尊重

很多丈夫可能會烙這句話「你就不能對我媽好一點嗎？」，但這樣對妻子「理所當然」要求的態度下，反而忽略妻子也需要被尊重的感覺。而這方面人馬男可是做得非常好，由於他相當重視妻子的感受，不僅妻子感覺良好更願意為家庭付出，其他家人看到射手男對待妻子的方式，自然也會同樣規格跟著對她好囉！

你身邊的隊友是好隊友還是豬隊友呢？假如是後者，就趕緊把這篇貼給他看吧（笑），讓隊友快跟別人學學該怎麼做啦～。

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