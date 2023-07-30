這麼快忘掉爸爸？喪父2年媽有新男友　女生感難受：怎調適心情？

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



這位姊妹，爸爸過世的悲傷，的確很難消化。一開始，你會拒絕接受這種結果；接著，你會很憤怒，為什麼是他、為什麼他會這麼早走？再來，你會想要跟生命討價還價，例如，如果我對他多付出一點關心，那就好了；沮喪會在隨後趕來湊熱鬧，這段期間，你會覺得自己什麼事都做不了，只能藉由不斷的工作、忙碌，讓自己忘記這些傷痛。

我還沒跟你談到「接受」，因為你到現在為止，還不能接受爸爸已經離開的事實，你只能讓自己忘記，然後嘲笑自己是沒血沒淚的烏賊，只能在晚上，希望他可以進入夢中，即使跟我們說說話都好。

這很難。所以，當媽媽竟然做到了，你會覺得更難。

台女指父親離世兩年，她仍未走出傷痛。（《我愛你》劇照）

我想，你並不是不知道，媽媽也有資格追求她的幸福，但是你最強烈的情緒或許是：「你怎麼這麼快就忘掉爸爸了？」

沒有為什麼，我們其實可能根本就不認識自己的爸媽。例如媽媽，你知道她為什麼會跟爸爸結婚、她曾經有什麼夢想、她瘋狂的愛上一個人，會是什麼樣子？哦，別說她愛你爸，你不會知道，她是習慣還是愛。

芭比說，「女人要瘦，又不能太瘦，還不能說想變瘦，要說『想變健康』。要懂得賺錢，但不能愛錢。妳說好，他們覺得你是蕩婦，妳說不好，他們又會覺得你假仙。要成為母親般的角色，但又不能太像男人他媽。」

你覺得，媽媽在她的婚姻關係裡，承受過什麼樣的壓力？為什麼會生下妳？她是不是曾經為了爸爸放棄過什麼？她曾經是什麼樣的女孩？最後，如果她是你的女兒，新近喪偶，你會希望她沉浸在深深的悲傷裡，發誓永遠不再結婚；還是告訴她，下一個男人會更好？

我知道，你希望她幸福，你也清楚，你不可能陪伴她一輩子，你會有自己的家庭，你跟她不是一樣的世代，她沒辦法跟你牽手、擁抱，也不能跟你談劉文正、費翔，你對於她的生活習慣，可能無法接受，你也會有男友、老公、孩子，而她無法插手，就像你現在無能為力一樣。這些，身為她的女兒，你應該比我更明白這些道理，那麼，你在焦慮什麼？

台女指母親再拍拖令她感到不開心，呂秋遠勸她應鼓勵媽媽去做她想做的事。（《我愛你》劇照）

你的焦慮，就是來自於忘記。你害怕自己忘記了爸爸，你不能接受，她為什麼可以這麼輕易就接受一段新感情，讓自己「花枝招展」，忘記自己的結髮老伴，才剛過世二年，就可以有新的男友。她，怎麼可以？憑什麼？

可是，人縱然會停留在原地，終究都得會往前走啊！而且，你不知道她曾經在婚姻裡，遇過什麼？縱然她有了新男友，也不代表她忘記了你爸爸。她有她的人生課題要克服，你也是。你想要暫時停留在悲傷裡，並不代表她有義務跟你一起哭泣。當她有了朋友陪伴她，甚至有了愛情，你可以看到她談戀愛的樣子，變得更年輕、更動人。如果你願意，或許還可以給她一些建議，告訴她怎麼選擇一個好男人。

人，會死去兩次；第一次，是肉體的死去；第二次，是被身邊的人忘記。爸爸永遠都在你的心中，當然，他也會以另一種形式，在媽媽的心中活著。只是，請你體諒媽媽的人生，得要往前進。當然，你也是。在那之前，好好記得爸爸的樣子，但是，鼓勵媽媽去做她想做的事。

人生苦短，各自安好。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）