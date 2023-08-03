熱！巴士乘客呻上層無冷氣　車長：我控制唔到　網民揭真相撐車長

夏天期間高溫難耐，許多人或會期待乘坐公共交通工具時可享冷氣得到片刻涼快。不過，最近有乘客在網上發文，表示早前坐巴士上層座位，卻絲毫感覺不到有冷氣，直言「仲辛苦過坐熱狗（非空調巴士）」，他後來到下層向車長反映，對方卻只說「我呢度有喎，樓上冷氣我控制唔到喎」，讓他大感無奈，只好返回上層繼續車程。帖文引來大批網民留言，紛紛解釋其實巴士車長只可控制冷氣開關，無法調節溫度，因此對樓主遇到的情況亦無能為力。



有網民指日前坐巴士上層座位時，絲毫感覺不到有冷氣，於是到下層向車長反映，對方的回答卻讓他大感無奈。（facebook圖片）

樓主日前於facebook群組「西環變幻時」發文，表示事發當天他正乘坐城巴40M線，惟上層卻熱得彷如沒開冷氣，大嘆「坐住架無開冷氣嘅巴士原來真係仲辛苦過坐熱狗」，他後來忍無可忍，只好到下層向車長反映說：「師傅啊，樓上無冷氣呀！」但對方聽後只指着自己的司機座位，並回答「我呢度有喎，樓上冷氣我控制唔到喎」。樓主最後只能乖乖地回到上層，並繼續坐巴士到中環。

帖文引來大批網民留言，紛紛解釋其實巴士車長只可控制冷氣開關，無法調節溫度，因此對樓主遇到的情況亦無能為力。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

帖文一出，大批有類似經驗的網民解釋，稱巴士車長只能控制冷氣開關，但溫度乃由系統處理，車長無法調節，留言指「好多時太熱就會咁，真係唔關車長事」、「所有巴士冷氣熱同凍都要返廠搵工程部set，司機只可以控制開同關，好似係」、「其實冷氣我哋無得校，如果真係無冷氣同車長講返，都只係會安排過（轉）車」、「只可以講一句『深表遺憾』」。

然而，部分網民則指巴士車長也有可能忘記開冷氣，「我試過落下面同車長講，佢即時開返冷氣，有時會忘記咗開」，故乘客的確可先向車長確認。另外有人則認為相關車長的態度差，「個車長控制或調校唔到啲冷氣，至少佢可以改善一下佢自己啲表達能力及態度」。