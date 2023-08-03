曱甴的？的士竟是曱甴竇　多隻小小強亂爬車頂都有　港女受驚速逃

作為的士司機，不只要安全載乘客到目的地，更需維持車廂整潔。有網民近日分享恐怖經歷，表示女友乘搭的士從銅鑼灣過海往大角咀，詎料上車後不久驚見十多隻「小小強」在座椅、車頂等的地方周圍爬，畫面相當嚇人，結果未到目的地已叫停速逃。樓主女友更拍片作證，不少網民看後也表示「毛管戙」，「畀我實跳車走」、「司機點解可以完全唔理」。



有網民近日分享恐怖經歷，表示其女友乘搭的士過海，上車後不久卻驚見十多隻「小小強」在座椅、車頂等的地方周圍爬。（Facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」圖片）

該網民於Facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」撰文分享，表示女友近日在銅鑼灣時代廣場附近乘搭的士過海前往大角咀，詎料上車後不久即見到多隻「小小強」在車廂內四圍爬。樓主指，女友起初先看到一隻「大強」在車頭前鏡、車頂等位置亂爬，之後坐在後座又驚見一堆「小小強」，最後忍無可忍即時向司機要求下車。

樓主稱，當女友發現車內有曱甴時，車輛已準備進入紅隧，她唯有死忍過海，直至去到佐敦站即要求下車，而乘車期間，女友亦拍片見證這驚慄時刻。片中可見，「大強」及一堆「小小強」非常活躍，不斷在後座、司機座，甚至車頂等地方亂爬，車廂內的司機和乘客猶如身處在曱甴竇，非常嚇人。

按圖即睇的士車廂變曱甴竇超恐怖↓↓↓

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樓主又分享了涉事的士車牌的部份號碼，提醒網民：「唔想令當事人太受影響，始終司機大佬們都揾食艱難，所以只show部份車牌，大家上車前注意一下就好。」

大批網民也留言佩服樓主女友的忍耐力，「話知出面係海，畀我照跳落車」、「你女友可以忍咁耐仲拍埋片，畀個服字」、「淨係睇片都打晒冷震」。不少網民也批評司機懶理車廂環境衛生，「點解個司機仲覺得咁樣可以載人」、「有曱甴通常都有虱，要幾污糟先可以搞到咁」。

（Facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」）