監視器拍下「真人版比卡超」識發光　經鑑定原來係保育區全新物種

大自然還有許多珍稀的生物等待我們去發現。一名野生動物保護區的學者日前透過監視錄影器捕捉到一種神秘老鼠的身影，該物種看起來就像日本知名動漫遊戲《寵物小精靈》的比卡超一樣，擁有尖尖的耳朵及胖胖的身體，進一步研究發現這種生物竟是全新物種。



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根據《The Dodo》報導，澳洲野生動物保護區（AWC）擔任保護區經理的學者柏頓（Daniel Burton）經常調查斯科舍省野生動物保護區（Scotia Wildlife Sanctuary）的領地範圍，他在最近一次的巡邏中發現了一種不尋常的生物，該生物長得很像老鼠，身形卻是一般家鼠的兩倍大，擁有長長的耳朵、大大的眼睛跟相對比較長的尾巴，走路方式不是用走的而是用跳的。

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柏頓為了想要了解更多關於這種神祕小生物的生態，因此架設了紅外線監視器在這些生物會出現的地方，過了幾個月後他獲得豐碩的成果，拍下了數千張關於這些神秘小動物的模樣。柏頓將照片給了生態學家鮑爾（Trevor Bauer）與他的工作團隊，針對這些大耳老鼠生物進行研究，同時也捕捉了其中一隻老鼠取名為「補丁（Patches）」，並將牠的標本送到澳洲博物館（Australian Museum）進行審查。

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經過澳洲博物館館方的檢查後，傳來的消息讓鮑爾的團隊與柏頓感到又驚又喜，這次發現的大耳老鼠竟然是在澳洲已經滅絕的「暗色跳鼠（Dusky Hopping Mice）」，同時也是該野生動物保育區的全新物種。澳洲野生動物保護區在官方聲明稿中寫道，暗色跳鼠在2003年前被學界普遍認為已經滅絕，沒想到還能有目擊暗色跳鼠的照片與影片，這對當地動物保育界來說一大喜訊。

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