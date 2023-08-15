鬼節鬼月5個生肖容易行衰運　農曆四月出生的豬恐惹血光之災

8月16日是農曆7月1日，也就是鬼門開的日子，台灣塔羅牌老師艾菲爾在《靈匣網》運勢專欄點名5生肖鬼月期間容易有衰事纏身，恐有意外或破財危機，提醒出門在外要更加謹慎，別逗留太晚，凡事心存敬意。



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一、生肖屬豬

生肖豬在鬼月容易受到血光之災導致金錢不足，特別是農曆4月生的豬，在鬼月要多加小心外，建議可隨身攜帶灰月光石保平安。

二、生肖屬牛

生肖牛的人在鬼月要特別留意健康狀況、多休息，否則容易因為疲勞過度引發疾病，尤其是農曆10月生的牛，建議身上可以帶藍虎眼手鏈去晦氣。

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三、生肖屬虎

生肖虎的人在鬼月開車及交通方面要非常注意，尤其是農曆7月生的虎，因為虎與農曆七月正好相沖又刑克，建議男戴觀音女戴佛，可以閉關擋煞。

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四、生肖屬猴

生肖虎今年太歲當頭，在鬼月更要事事謹慎、小心，尤其是農曆1月生的猴，職場上最好能夠盡量低調、不多管閑事，少與同事談論公司內部八卦，避免惹禍端上身，建議生肖猴可佩戴黑曜石擋煞氣、防小人。

五、生肖屬鼠

生肖鼠的人在鬼月要注意感情方面的問題，可能有爛桃花纏身，讓你迷心喪志，最有可能遇上劫財桃花，易引起家庭糾紛，尤其是農曆7月的鼠，建議佩帶葡萄石手鏈，可以逢凶化吉。

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