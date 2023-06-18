2023職場12生肖｜頹足半年夠鐘轉運未？即睇轉工、財運、人緣高低

2023年即將過完一半。在剩下的日子裏，每個人都有着不同的走向。日本網站《ananweb》近來就分析十二生肖的人，下半年會有怎樣的運勢。



即睇下半年十二生肖運勢：（按圖了解）

屬鼠、牛、虎、兔、龍、蛇：

+ 15

屬馬、羊、猴、雞、狗、豬：

+ 14

屬鼠

下半年總之先多方嘗試，比起考慮成功與否，不如先放手試試，就算有點碰到瓶頸，也該盡力去挑戰。謙虛求學的態度也很重要，無論碰到任何人，最好都保持禮貌，聆聽對方的想法。

屬牛

整體而言會有不少好消息，像是一直苦等已久的關鍵人物，或許就將在這時出現。努力的結果，也將化為具體成績，因而得到周圍良好的評價。另外，也要記住質比量更重要。

屬虎

後半年的運勢會比較下滑，像是自身狀況一直處在低潮，經濟上遭遇麻煩等等。因此要避免重大決策，並仔細規劃事情的輕重緩急。可以多讀點書，為將來做儲蓄。

屬兔

自己或許會受到他人熱切的期待，雖然有些壓力，只要以好心情去應對，一切就會往好的方向發展，也可能遇到會同甘苦共患難的人。不要太拘泥自身成見，多多與人交流開拓視野也很重要。

屬龍

儘管事情還算順利，但自己反而可能會老覺得缺少了甚麼。如果為了一時的滿足，而去採取一些剎那間的行動，可能只會覺得空虛。最好是空下讓自己能夠放鬆、追求興趣的時間，才能真正幫自己充電。

屬蛇

透過身邊人的話語，或許能從積年累月的壓力中解放，治癒心理的創傷。即使日後又有其他煩惱，但總能因為他人的話語得救。如果感到不順，有可能是疲勞的前兆，最好趕快重整自我，才有好運等在眼前。

相關文章：事主不加班 與經理展開火爆對話！一句直擊老細要害 網民全讚好

+ 9

屬馬

過去自身沉睡的才能，或許在挑戰來臨之下，能夠順利一次發揮。雖然自己的時間可能會縮減，但抱持着雀躍的心情迎接挑戰，創造與過往完全不同的環境，可說是對未來至關重要的時刻。

屬羊

在周圍的人，特別是親人或是職場同事的幫忙下，事情可以多去尋求外援，不用勉強自己一個人來。過去親切對人的累積，會在這時得到回報。而新的邂逅或者與尊敬的人相處時，也能夠豐富自身心靈。

屬猴

由於踏入新的未知領域，因此可能做不好遭到數落，讓自己變得心情沉重。但不要氣餒，想辦法慢慢地去做改善，相信能讓一切往好的方向發展。有時解決事情的方法，或許能透過人際關係找到答案。

屬雞

可能會碰到因為一些不實謠言，導致人際關係變差的狀況，害得自己得花精力去分神處理。如果碰到他人比較任性的應對狀況，不妨就大方接納，如此一來就能得到更多人的支持。

屬狗

盡可能想辦法與他人社交，就算是線上交流會之類的也無妨，總之多和不同的人接觸，學習到新的事物，甚至改變自己過往的形象，對下半年都會產生很大的影響。

屬豬

2023後半會是個冒險心旺盛、讓人緊張刺激的半年。一邊想着未來的藍圖，一邊積極進行挑戰，就有可能產生重大改變。多學點技能在身，突破自己過往的界線，更能迎向光明的未來。

【延伸閱讀，更多打工仔職場見聞】

9點正式上班 幾點返到公司？訪問5個世代 答案前後相差30分鐘

+ 6

好老細｜講自由、講人工更講尊重 打工仔感恩遇好工更願主動OT

+ 10

延伸閱讀：

職場性騷，台灣一年26萬人的惡夢！企業、主管到個人必讀防護指南

畢業潮新鮮人怨「面試好累」 過來人給建議：修改履歷再出發

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】