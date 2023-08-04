老高疑抄襲淪笑柄「連抄也抄錯很離譜」網民4字幫說書人重新定位
撰文：TVBS新聞網
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超人氣YouTuber「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」以講述稀奇古怪的冷門故事，加上幽默口條，吸引585萬人訂閱，近日卻遭拆穿影片抄襲，文本、內容全是原樣照搬某日本Youtuber，網上話題也從原本聚焦在抄襲的不當行為，延伸探討關於老高的各種議題，就有網民拋出疑問「誰會覺得老高是知識性網紅」，網民迅速湧入寫下觀點，竟不少人戲稱他算在「助眠網紅」的類型。
老高頻道長年以來定位模糊，較多人將其歸類為知識型YTR，近日頻道捲入抄襲風波，就有網民再次好奇發文「誰會覺得老高是知識性網紅」，並在文中提出觀點說：「老高的影片什麼都講，較專業的東西錯一堆，講科幻的東西還是引用錯一堆，到底誰覺得他是知識性網紅阿，有八卦？」
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想不到貼文瞬間吸引許多網民留言，有網民狠酸「沒知識的人」、「那些自以為自己是知識份子的人」、「智商堪憂的老高粉啊」、「就很會講故事的喇叭嘴」、「連抄也抄錯很離譜」。至於老高的定位，有少部分稱老高是「說書人」或「蒐集數據王」，然而有趣的是，有網民則稱他是「助眠網紅」，不少其他網民也表示贊同，似乎是因老高說故事談吐風趣，又條理分明，很快速就能讓人安心入睡。
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老高疑抄襲？
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