薩爾達傳說王國之淚｜館長涉抄襲　鞠躬道歉卻稱：別人做不會有事

【薩爾達傳說王國之淚】任天堂新作《薩爾達傳說：王國之淚》12日正式上市，在全台掀起相當高的熱度，不過卻有網友發現，網紅「館長」陳之漢健身房的Facebook Page，竟使用遊戲宣傳圖更改後發文，被質疑抄襲。對此，館長12號深夜在直播中道歉，「對不起，對不起任天堂，對不起薩爾達」，坦承是員工想「致敬」才會二創，目前已將該貼文下架。



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館長健身房Facebook Page日前出現一張圖，與《薩爾達傳說：王國之淚》的宣傳圖相當相似，後續在PTT引發討論，不少網友批評此舉是抄襲、盜圖。事後館長開直播道歉，表示因為遊戲熱度高，員工抱著致敬的心態，才會拿原圖做更改，也向法務確認沒問題才會PO出這張圖。

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館長解釋，該員工是健身房新進的美編，他並沒有授權這件事，雖然法務說沒問題，但礙於自己公眾身分：「別人做不會有事啦，我做就會被放大檢視啦！」強調自己會替員工犯錯承擔，並起身90度鞠躬道歉：「對不起，我二創了，對不起任天堂，對不起薩爾達。」最後更表示，已告知公司同仁，若類似事件再發生就開除處理，連帶主管也會被懲處。

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