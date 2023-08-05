神秘小生物叫聲兇猛卻連筷子都打不贏　專家揭真身：長大後很可怕

什麼神秘生物？一名男子在家中聽到詭異的尖叫聲，進到廚房一看竟見到一隻相當迷你卻很兇狠的生物，他用筷子夾起來發現這隻小生物連筷子也打不過，但其實這隻迷你生物相當稀有，且長大後可說是相當具有攻擊性，不可不慎。



綜合陸媒報導，大陸陝西安康漢陽縣雙乳村一名柯姓村民日前早上十點多在家中聽到奇怪的叫聲，找了找椅子底下竟看到一隻根筷子插不多大的小生物，便用筷子直接將其夾起，沒想到這隻小生物被夾起來竟然還很兇很生氣，但因為身形實在過於迷你，連筷子夾住他都有點招架不住，讓柯男忍不住笑稱「連筷子都打不過」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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柯男事後拿一把鉗子將這隻小生物夾住，這才發現可能是一隻小鱷魚，小鱷魚被箝制住拼命反抗，不斷想咬人還咬了鉗子，但柯男從來沒有見過這樣的生物，便打電話給派出所請警察過來將這隻生物帶走。事後這隻小鱷魚被送到動保單位進行鑑定，發現是一隻稀有的「暹羅鱷」。

專家表示，這隻小鱷魚是外來種暹羅鱷的幼崽，所以才會看起來很兇卻沒有什麼攻擊性，等到牠長大之後可就不一樣了。至於民宅內為什麼會跑進瀕危鱷魚，專家認為村莊附近並沒有鱷魚養殖場的情況下，這隻暹羅鱷應該是特寵愛好者養一養不想養，隨便放生小鱷魚才會導致這樣的狀況，呼籲民眾飼養特寵不要隨便亂放生，以免造成生態浩劫。

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暹羅鱷（Crocodylus siamensis），又名泰國鱷、暹羅淡水鱷，是一種中型鱷魚，成鱷通常只有3公尺長，體型最長可達到4公尺，幼鱷則只有25厘米長。暹羅鱷主要分佈於東南亞印尼、馬來西亞、泰國以及越南等地，目前是近乎絕種的鱷魚，可以說是相當珍貴。

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