遭控抄襲「老高二度發聲」 反擊暗指藍泉媽媽：惡意攻擊蹭流量
撰文：中天新聞網
出版：更新：
擁有585萬粉絲訂閱的YouTuber「老高與小茉」近日遭到「藍泉媽媽」指控抄襲，就連小茉的反應也是set好的。對此老高4日親上火線回應，但風波尚未止息，昨（5）日老高再度發聲，指出藍泉媽媽5個月前就惡意攻擊蹭流量。
+4
老高昨日發表了聲明指出：「著作權只有在原作者不允許轉載的情況下才有效。 如果我參考的任何資料的原作者不希望我引用他的資料，我立刻刪掉影片。關於《昆蟲》的那個影片，你們說的日本影片全文2000多字，我的影片全文將近7000字，足足比它長一倍以上。我多出那4000字被忽略了？剩下2000多字也不一樣啊。 硬要說有一樣的內容，那也是闡述客觀事實，大家一樣不很正常嗎。根本就不一樣的兩個影片，何來的100%抄襲之說。」
老高也透露：「那個攻擊我們的頻道，從5個月前就開始惡意攻擊蹭流量，標題裡面都是我們的名字，把我們和各種莫名其妙的事情聯繫在一起，無所不用其極，你們覺得這是什麼行為呢？」
延伸閱讀：老高疑抄襲淪笑柄「連抄也抄錯很離譜」網民4字幫說書人重新定位（點圖放大瀏覽網民留言👇👇👇）
+7
台女聞到「發炎味道」老闆隔天就住院 網友笑稱：可以到機場緝毒台屁孩對壽司吐口水「至少5盤中招」家長連店員一原因遭網民鬧爆神秘小生物叫聲兇猛卻連筷子都打不贏 專家揭真身：長大後很可怕8月星座運程「4類人走出谷底行大運」獅子升職在望但要注意一大忌
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】
老高疑抄襲？
超人氣YouTuber「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」以講述稀奇古怪的冷門故事，加上幽默口條，吸引585萬人訂閱，近日卻遭拆穿影片抄襲，文本、內容全是原樣照搬某日本Youtuber…【點擊連結了解】