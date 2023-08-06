遭控抄襲「老高二度發聲」　反擊暗指藍泉媽媽：惡意攻擊蹭流量

擁有585萬粉絲訂閱的YouTuber「老高與小茉」近日遭到「藍泉媽媽」指控抄襲，就連小茉的反應也是set好的。對此老高4日親上火線回應，但風波尚未止息，昨（5）日老高再度發聲，指出藍泉媽媽5個月前就惡意攻擊蹭流量。



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老高昨日發表了聲明指出：「著作權只有在原作者不允許轉載的情況下才有效。 如果我參考的任何資料的原作者不希望我引用他的資料，我立刻刪掉影片。關於《昆蟲》的那個影片，你們說的日本影片全文2000多字，我的影片全文將近7000字，足足比它長一倍以上。我多出那4000字被忽略了？剩下2000多字也不一樣啊。 硬要說有一樣的內容，那也是闡述客觀事實，大家一樣不很正常嗎。根本就不一樣的兩個影片，何來的100%抄襲之說。」

老高也透露：「那個攻擊我們的頻道，從5個月前就開始惡意攻擊蹭流量，標題裡面都是我們的名字，把我們和各種莫名其妙的事情聯繫在一起，無所不用其極，你們覺得這是什麼行為呢？」

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