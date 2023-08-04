台屁孩對壽司吐口水「至少5盤中招」家長連店員一原因遭網民鬧爆

今年年初才發生日本迴轉壽司連鎖店壽司郎，遭一名17歲男高中生拍攝惡搞壽司的影片在網路流傳，導致壽司郎股價重挫，高中生也被提告求償6700萬日圓。現在台灣也發生類似行徑，一名小孩對著迴轉台上的壽司吐口水，同行家長未制止，連店員接到客訴後也未積極處理，事件被公開引發熱議。



一名台灣網民在《Dcard美食板》發文表示，和朋友到藏壽司台中廣三SOGO聚餐，發現一名小孩直接對著迴轉鏈上的壽司吐口水，而且至少有5盤以上的壽司被他污染，讓人覺得相當噁心，小孩的父母親就在旁邊，並未制止他的行為，直到那名小孩看到原PO已在錄影，才停止噁心的行為。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

原PO表示，吃飯看到屁孩對著壽司吐口水，和朋友兩人吃到一半直接沒了胃口，而且將此事向店員反映，店員也沒有積極處理，真的讓人覺得無言。

家長、店員懶理屁孩對壽司吐口水惹公憤

貼文曝光引發熱議，眾人齊聲批評「噁爆了！沒家教的一家人」、「傻眼！跟那個日本抖音高中生簡直一個樣」、「父母不制止小孩只會白目當有趣！欠教育！噁心當有趣？要這樣就不要帶出來吃飯」、「最可惡的不是小孩，是縱容小孩撒野的父母」、「已經告知店員還不積極處理，這品管堪憂，屁孩跟垃圾家長」、「終於知道為什麼朋友吃壽司郎都只點平板的」。

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另有人問「用平板點的話有可能直接拿迴轉台上的給客人嗎？有一次吃到軟軟冷冷的炸蝦，所以有這個疑慮」，釣出另兩家前員工留言回應，「前○○工讀路過，有規定要拿轉盤上的，人很多找不到或沒拿還會被罵」、「我是前○○○的PT，我們不會去拿迴轉鏈上的壽司給客人，加上客人點的餐點像你說的那樣拿迴轉鏈的給客人，那請問我要等多久那個壽司才會轉到眼前，而且我們都有時間限制，多少時間內一定要給客人，等那個壽司到你眼前還不如做一個給你還來的快」。

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