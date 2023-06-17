女網友瞓醒驚見全家丟低自己去咗旅行 事前完全冇講 疑大嫂搞事
撰文：聯合新聞網
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到底是惡嫂還是毒姑？
近日有女網友抱怨自從大嫂嫁進家門後一切都變了，不僅樣樣以她意見為先，甚至全家出遊也不知會她，讓她睡醒發現家人全消失才知道他們出門旅遊2天1夜。
沒想到一番委屈抱怨未獲支持，網友反而一面倒支持大嫂決定！
網民原本深感同情 但睇到後面卻愈來愈唔對路……（點圖看原文全文及網民改撐大嫂的原因）：
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原PO在匿名公社發文大吐苦水，指出她一早醒來發現全家人都不見了，打電話才知父母、大嫂連同2個姪子一起出門進行2天1夜的旅行。
她氣憤表示「大嫂就是不想我去，再騙啊」，明明住在一起，卻不告知要出去玩，明明才一起搭乘哥哥的7人座新車去掃墓，這次卻告訴她「車子載不下」。
話鋒一轉，原PO開始數落大嫂嫁進來後的轉變，認為「爸媽怕她怕得要死」，什麼都以大嫂的意見為準，什麼都好棒棒，她這個小姑什麼意見都不能有，要是多說一句話就可能被放到網路上被罵巫婆毒姑，認為大嫂住進婆家的舉動根本是「住免費還裝老大」。
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甚至這次全家出遠門，留她孤單在家，雪櫃卻沒有食物，連泡麵也只剩幾樣：「是想餓死我嗎？」
連串怨言看傻網友，一面倒認為原PO該自我反省一下，「連你爸媽都不叫你去，那你可要檢討一下囉」、「看來你應該是甚麼都要佔家人便宜的人，所以現在連你爸媽都不想找你」、「通常不會做人的人，被排擠很正常」、「爽，就是不想載你出門」。
「看你這篇活該你被留在家，幾歲了吃飯不會自己煮或者去買逆，公主病一個」、「是多大了啊？沒手沒腳沒手機嗎？沒吃的不會自己處理嗎」、「一開始還會稍微同情被拋棄的你，但是看到後面，覺得妳實在⋯⋯活該被留下來，何苦為了照顧你的情緒讓大家旅遊不開心」。
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