海底撈包場辦婚宴！新人宴請34桌親友共享喜悅　背後原因極具意義

只要是自己喜歡的方式，不管如何辦婚禮相信都會是新人最難忘的回憶！新加坡有新人就包下知名連鎖火鍋店海底撈辦婚禮，更獲其所在的商場准許，於入口擺放大量婚禮裝飾，以及鋪設粉紅色地毯，浪漫甜蜜的裝飾使前來的賓客能拍照留念。而海底撈表示，原來這對新人由朋友演變成情侶，都是在海底撈發生，甚至經常在此約會，所以才會吸引她們於其店內辦婚禮，意義非常深厚。



新加坡有新人包下知名連鎖火鍋店辦婚禮，於入口處擺放浪漫婚禮裝飾，讓來賓可拍照留念，而她們的選址原來亦蘊藏深厚意義，的確相當特別。（FB「Marina Square Singapore」圖片）

馬媒報道，新加坡新娘楊雅婷和新郎王耀忠日前於濱海廣場（Marina Square）的海底撈分店舉行了婚宴，共宴請34桌，耗時1個月籌備。海底撈透露，這對新人原本只是火鍋伙伴，後來經一段時間相處後萌生愛意，直至成為情侶後還是經常到他們店舖約會，如今決定攜手步入婚姻殿堂，亦選擇於他們店辦婚宴，可謂別具意義。

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其中一位伴娘更向當地媒體分享婚宴當天相片和短片，她指新人不只包下整間海底撈，還獲取海底撈濱所在的濱海廣場同意，於入口處擺放婚禮裝飾，包括拱門、婚照、印上兩人名字縮寫的牌子、寫上「往後餘生」大型愛心、鋪上粉紅色地毯，場面非常浪漫甜蜜。

從圖片所示，出席的賓客需要先走上粉紅色地毯，通過拱門後才能進入海底撈；而新郎和新娘則開心地迎接所有親朋戚友，以及在拱門下合照記錄重要時刻。海底撈內備有投影器，使新人可以一邊播放視頻，一邊和賓客們敬酒。

其實較早前新加坡就有新人選擇於麥當勞辦婚禮，有網民現今好奇原來海底撈都可以辦婚宴，而當天有份出席婚宴的座上客就分享感受，「那是場很有趣的婚禮」。

（綜合）