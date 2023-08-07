台北成人展｜網紅當著老婆面「貼身攬女優河北彩花」IG曬合照惹議

為期三天的「TRE台北國際成人展」4號開跑，包括三上悠亞、河北彩花、天使萌、小宵虎南、新有菜數十位AV女優赴台，陣容豪華。而台灣YouTuber蔡阿嘎首日就前進現場，4號晚間曝光和河北彩花貼身互動的照片。



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蔡阿嘎PO出「貼身抱抱照」，只見河北彩花屈膝環抱蔡阿嘎，阿嘎的全身僵直，一臉喜悅。他於社群寫下「爸爸工作真的很辛苦！今年最棒的父親節禮物！」還引來Joeman留言「竟然是抱抱」，YouTuber「壹加壹」直喊「沒揪」。

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而有人留言「成人展帶老婆來逛，真男人！」、「二伯是個偉大的女生」，其實二伯、宗翰、大頭佛也和蔡阿嘎一起去了，蔡阿嘎也曬出合照，照片中阿嘎與大頭佛分別坐在河北彩花身邊，二伯則坐在阿嘎身旁，還一起比臉頰愛心。

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