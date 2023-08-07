雞排妹鄭家純闖成人展 合體神級退役女優 現場開箱成人用品
撰文：TVBS新聞網
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鄭家純（雞排妹）創立的情趣品牌「純色」應台北國際成人展邀請參展，請來已退役的神級混血女優蘿拉站台，她現場還與鄭家純開設「純色海鮮舖」，現場開箱純愛杯，讓大家一窺純愛杯的神秘構造。
蘿拉3年沒有參加成人展，自退役之後，她幾乎過著隱居的生活，平時也沒有使用任何社交軟體，但她內心始終相信，只要她一有公開活動，那些熟悉的粉絲們一定都會出現。
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赴台期間，蘿拉最懷念的美食是珍珠奶茶，幾乎每天至少要喝5杯以上，至於小吃部分，她則喜愛壽司、小籠包、滷肉飯、蚵仔煎、雞排，還是不敢吃臭豆腐。
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這次受到鄭家純的品牌「純色」邀請赴台，心情相當開心，蘿拉說鄭家純很照顧她，還貼心在後台準備了床，讓她可以休息：「他們知道我喜歡粉紅色，還特地把床佈置成粉紅色的樣子，希望未來可以接到很多工作，或是參與國際精品品牌的拍攝」。
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