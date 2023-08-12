同事食飯開公數　99杯凍檸茶盛惠逾2000元　網民笑言「好頸渴」

有時外出工作所產生的消費可以「claim公數」，部分打工仔更會「claim到盡」。有facebook專頁日前就上載1張收據，顯示有人叫了1客焗鮮茄厚切豬扒飯，盛惠66元，但收據上離奇地還有99杯凍檸茶，大量飲品合共2,159元，連同豬扒飯結賬2,225元，專頁管理員指出「同事食飯claim公數，係咪痴（黐）咗線？」有網民笑言「好頸渴」、「叫佢錄低點樣飲99杯檸檬茶畀你睇，如果真係飲晒值得照claim」。



同事離奇地叫了99杯凍檸茶，大量飲品合共2,159元。（facebook專頁「HKFeel」圖片）

facebook專頁「HKFeel」日前上載1張食肆單據，顯示本月9日中午12時許，有人叫了1客焗鮮茄厚切豬扒飯，售價66元，但單據最離奇之處就是有人叫了99杯凍檸茶，合共2,159元，所有食物和飲料經四捨五入後總值2,225元，開單員工和食肆資料均被打格處理，專頁管理員用文字補充「同事食飯claim公數，係咪痴咗線？」

網民笑言該位同事叫了99杯凍檸茶，「好飲得」、「好頸渴」。（網上圖片）

帖文引來不少網民討論，紛紛笑言「你同事都好飲得」、「同事夠膽拎出來先痴」、「幫公司慳左98個焗豬」，但亦有網民計算每杯凍檸茶大約21.8元，略嫌太貴，而且不明白為何並非整數，其他人解決可能是淨飲雙計或者其中1杯是跟餐，跟隨焗鮮茄厚切豬扒飯而叫了1杯凍檸茶。

（facebook專頁「HKFeel」）