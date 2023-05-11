酒樓限時1個鐘！女生呻點心未上齊已趕客：都無人排隊　1關鍵惹議

酒樓限時1個鐘，未食完照趕客？有女生日前和朋友到九龍城1間酒樓飲茶，「飲茶要計時都算，1個鐘真係誇張囉」，指當天是平日，職員在仍有空檯、無人排隊的情況下趕她們走，「啲嘢剛剛嚟都未齊，我哋只係剛開始食」，大呻如果有人排隊的話會盡力配合，但當時根本無人排隊，而且職員態度很差。不少網民質疑限時1個鐘是否足夠，「歎茶變逼茶」，但亦留意到酒樓門外有貼出限時告示，只能說職員未另作提醒。女生事後解釋，從未去過要限時的酒樓，初時僅以為是推薦菜單便沒有理會。《香港01》正向該酒樓查詢。



女生大呻被趕時才知道限時1個鐘，她加單後點心未上齊已被趕。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主在facebook群組發文，指日前光顧九龍城廣場某酒樓，剛開始吃點心才發現有限時，「飲茶要計時都算，1個鐘真係誇張囉，食麥當勞1個鐘差唔多」。她細說飲茶、選點心、等廚房蒸好再送上枱程序需時，限時1個鐘太過勉強，又稱一行3人於平日光顧，朋友叫了幾籠點心，她到達時又叫了5、6籠，「又唔係假期，仲有好多檯就叫我哋走，啲嘢剛剛嚟都未齊，我哋只係剛開始食」。

照片所見，樓主一桌放滿點心，附近每枱也有約1、2名茶客，場內有零星空枱。她坦言如當日為假期，若因人多排隊被趕不會有怨氣，惟「出面都無人排隊」，而且附近茶客坐的時間更長，但未被職員趕走，「見到我哋3個女仔唔止語氣差，態度都差，唔會再去」。

有網民留意到酒樓門口有標示限時字樣，樓主承認以為是菜牌，進入時職員也沒有提醒。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

網民看過帖文，紛紛討論酒樓限制用餐時間的安排，「見到個計時紙牌即刻掉頭」，又質疑1小時是否足夠，「如果10分鐘上齊餐，1個鐘可以接受同表示理解」、「仲以為佢開喺尖東咁巴閉啊，依家乜世道了」、「飲茶1個鐘？當然傻的都不會去啦！歎茶，歎茶」、「點心專門店都唔限時啦，要快食我去茶記好過」。有人則憶起，過去酒樓生意暢旺時，都會說明用餐限1.5小時。

有網民留意到，樓主上傳的另一圖片顯示，酒樓門外有告示牌寫明3人用餐限時1個鐘，批評她未有看清楚，「冇人迫你去」、「寫到咁，照入去，即係你明白係60分鐘」，又指現時部份酒樓限時的原因，又指酒樓多會優待熟客，故未必枱枱也需遵守規定，「因為有啲（茶客）真係一盅兩件坐半日，不過寫到明限時1個鐘就太過分，飲茶食飯個零兩個鐘係正常」、「其實就算寫明，但入之前提示一下會好啲囉，雖然樓主後知後覺，都係發洩下啫」。

樓主承認自己進入酒樓時未留意到限時告示，指該牌和菜牌放在一起，加上她從未試過飲茶需限時，故沒空閒在門口逐個看，「如果一開始睇到個牌我哋肯定唔出聲啦，睇到根本唔入去啦」。她承認是後知後覺，但不滿酒樓職員的態度，「佢哋話我哋無睇到提示，仲有明明有好多空檯，我哋叫咗點心都係剛剛到」，稱直至職員趕客時，「先知原來限時出面有通知，我哋行出來先留意到有寫」，甚至即使加了單也不容許加時。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）