成碟餸倒壽星身上、雞絲翅有蟲！酒樓職員離譜回應　食客嬲到即走

食物衛生乃經營飲食業最基本的條件，惟最近有網民發文分享於葵涌一酒樓的不快用餐經歷，直斥食物質素及員工服務態度都非常差。樓主指與親友一行人吃生日飯，職員上菜時不慎將整碟食物誤倒在壽星上，卻沒有為其舉動道歉。其後他們更發現雞絲翅中甚至出現蟲的屍體，向職員反映時對方竟回答「哦，死咗㗎啦」，毫無歉意的態度，氣得他們直接「拉隊走人」。



有網民發文分享於葵涌一酒樓的不快用餐經歷，職員不但將整碟餸倒在壽星身上，他們更在雞絲翅中發現有蟲的屍體。（facebook圖片）

樓主在facebook群組發文，表示日前與親友到葵涌一酒樓慶祝生日，點了1488元的半席套餐，菜式包括紅燒蟹肉雞絲翅、清蒸海石斑及乳豬等。不過樓主形容該酒樓不但食物質素差，員工服務態度亦非常惡劣，點菜後不久便已經拿錯啤酒，被要求更換時，職員竟表示「阿姐落order，要問大家姐」。

吃生日飯的途中，職員又不慎將一整碟餸菜倒在壽星上，更半句道歉也沒有，「毛巾都冇條，道歉都冇聲，仲淨係識叫人掃地」，令壽星當場「嬲到唔食，即時走人」。樓主續指，當時場面已鬧得很尷尬，沒料後來發生更離譜的事，他們竟在其中1碗雞絲翅內發現蟲的死屍，向職員投訴卻只換來對方輕描淡寫的1句：「哦，死咗㗎啦！」樓主聞言大感驚訝，不禁直呼「我都知隻嘢死咗，但問題係碗嘢有隻蟲啊嘛！」。

當樓主等人向職員反映其中1碗雞絲翅內有蟲的死屍，卻只換來對方輕描淡寫的1句，「哦，死咗㗎啦！」。（電影《功夫》劇照）

最終樓主等人忍無可忍，直接「拉隊」離開酒樓，改為到茶餐廳繼續慶生，無奈慨嘆「好好地一餐生日飯，竟然會搞到不歡而散」。

不少網民留言批評食肆服務態度惡劣，「咁X黐線你都忍到？」、「真是黑店」，也有人認為樓主事發當下便應向相關部門舉報，「有相你都唔報食環，咁難怪呢啲舖頭仲做到落去」。部分網民則關心樓主眾人最後有沒有結賬，並笑言職員的言行太離奇，或許背後另有故事，「擺明係玩嘢趕客，可能老細冇錢出糧畀伙記」、「我知個阿姐講得唔啱，佢應該話：隻小強熟咗啦放心食啦」。