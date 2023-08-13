66萬粉絲「極品女優」成人展突爆喊！情緒失控全場嚇傻　原因曝光

「TRE台北國際成人展」日前吸引大量粉絲朝聖，一睹多位人氣女優風采，雖然活動已經結束了，但仍有不少人討論，有網民發現當天擁有66萬粉絲的女優八掛うみ（八掛海）突然在台上掩面落淚，情緒一度失控，而「AV達人」一劍浣春秋事後也鬆口說出真相。



成人展是許多粉絲有機會和心儀女優面對面接觸的活動，當天多位人氣女優一字排開登台自我介紹，輪到擁有66萬粉絲的正妹女優八掛海時，她先是露出略顯尷尬的笑容，手微微發抖，接著掩面大哭，疑似情緒潰堤，一旁女優也被嚇了一跳，趕緊拍拍肩膀幫緩頰，最後暫時先跳過她自我介紹的環節，讓她有時間平復心情。

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不少網民好奇為何八掛海會在公開活動上突然爆喊，對此，「AV達人」一劍浣春秋在《PLAY NO.1》網站上解答，八掛海其實本來就對走紅毯一事感到很有壓力，加上同台又有很多前輩女優，直言很恐怖，但最後仍鼓起勇氣試試看，沒想到還是崩潰，不過勇於嘗試的敬業態度仍令人感動。

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事實上，八掛海有「優質美少女」的封號，雖然外型看起來屬於乖乖牌，但曾被「萬人斬男優」清水健大力稱讚擁有「絕世名器」。清水健受訪時曾點名3名女優讓他至今難忘，分別是：兒玉玲奈（児玉れな）、八掛海（八掛うみ）、沙和檸檬（沙和れもん），直言這3人堪稱「名器等級」，有機會還想再次合作。

【懶人包】台北成人展驚傳女優提供私人招待「2小時144萬台幣」主辦方回應（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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