江西驚現「大眼怪鳥」周圍走　學者一查超驚喜：世界上最神秘的鳥

大自然有許多生物相當稀有。國家公園保護區一名巡護員在夜間巡查河岸時，看到一隻長脖子大眼怪鳥正在盯著自己看，一點也不怕人，他好奇的拿起手機拍下一段影片，諮詢過鳥類專家後發現這隻鳥竟然是「世界上最神秘的鳥」。



綜合陸媒報導，大陸江西九嶺山國家級自然保護區管理局大杞山保護管理站一名巡護員在夜間進行河岸巡查，意外發現一隻長相相當奇特、擁有長脖子跟一雙大眼睛的灰色怪鳥，這隻怪鳥明明是野生動物卻意外不怕人，他立刻用手機錄下一段影片並回到管理局。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

巡護員回到管理局後立刻查閱相關資料，卻也找不到這隻神秘鳥類的品種為何，隨後他將自己手機拍下的影片傳給局內的鳥類專家，透過一連串的查詢終於確認這隻神秘的怪鳥為「海南鳽」，擁有「世界最神秘的鳥」之稱，同時也是九嶺山保護區首次看到活生生的海南鳽出現，可以說是相當珍貴。

海南鳽又叫做海南虎斑鳽，擁有「鳥界貓熊」的稱呼，分布地僅在大陸海南、廣西、安徽、福建、浙江等地，越南也有被目擊到的紀錄，由於總數量不超過一千隻，可謂是相當稀有，被列為大陸國家重點保護動物一級的名單內。海南鳽超清晰的直擊片在網路上瘋傳，網友留言表示「這真的很幸運，能夠目擊到這這種幾乎很難預見的生物」、「比貓熊還珍貴這真的是國寶了」。

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海南鳽之所以叫「世界上最神秘的鳥」是因為牠的第一個標本來自於1899年的海南島五指山，長期以來在大英博物館僅存有一副標本，之後將近半世紀以上都沒有再看到海南鳽的身影才因此得名。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】