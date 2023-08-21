感冒無睇醫生淨食藥　被取消病假變無薪　職場新人呻：這樣對嗎？

沒有醫生紙當然不能請病假！新加坡有初投職場的打工仔大吐苦水，表示某日因感冒向公司請病假，奈何他沒力氣起床看醫生，所以沒有MC（Medical Certificate，病假紙）提供給公司，不料HR卻將其病假記錄改為「無薪休假」，讓他覺得很冤枉，發文問：「HR這樣對嗎？」不少網民力撐HR處理手法，認為規矩就是規矩，並勸勉樓主應要學習職場守則，指出「沒有這些規矩，人人效仿，公司也會頭疼」。



有初投職場打工仔因為感冒，便向公司申請一天病假，奈何她沒有力氣起身看醫生，HR沒有收到她的病假紙，便將其病假記錄改為無薪休假。（《伊藤君A to E》劇照）

該打工仔在Facebook群組「Ricebowl鐵飯網-解決您的求職難題」發帖，指某天因為感冒向公司申請病假，翌日雖然還沒痊癒，但也堅持去上班。但那天回到公司後，發現HR取消了她前一天的病假，改為「無薪休假」，原因是她沒有提交醫生紙。

樓主隨後向HR求情，表示她一個人在外地工作，生病只能靠自己吃藥多睡覺，根本沒有餘力看醫生。可惜對方堅持「沒有醫生紙就是不能當病假」，他大呻「我覺得好冤枉」，不解為何生病還不能請病假，亦透露她剛出社會工作，不太懂這些規則，故詢問「HR這樣對嗎？」。

HR因為沒有收到樓主醫生紙，故將其病假改為無薪休假，讓初投職場樓主大呻冤枉，詢問「HR這樣對嗎？」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

網民都認為HR處理手法恰當，畢竟公司要按制度行事，籲樓主學習工作上的規矩，「很多公司都能報銷醫藥費，生病不去看醫生反而吃Panadol？站在HR角度可以懷疑你『呃假』」、「公司再怎麼好，老闆在怎麼隨便，還是要有黑紙白紙比較好」、「好多偷懶的傢伙還特意跟無良的醫生買病假單！」、「如果沒有這些規矩，人人效仿，公司也會頭疼」。

亦有人建議在職人士應該要善用AL（Annual Leave, 有薪年假），「不要把AL看成去玩樂時才用的東西，有心無力的情況就該用AL」；惟有留言覺得公司或許可以酌情處理，「其實公司可以判斷一個人是不是時常拿病假，如果很久才病一次的基本都是真的生病」。

（FB「Ricebowl鐵飯網-解決您的求職難題」）