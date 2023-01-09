瘋傳索爆三母女合照 網民睇唔出邊個係媽媽：想做女婿又想做繼父
撰文：聯合新聞網
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你分得出來誰是媽媽，誰是女兒嗎？
有網友在網路上分享幾張母女照，但不僅女兒長得漂亮，就連媽媽看起來都非常年輕，母女三人一起合照，讓人完全分不清楚哪一個才是媽媽。
而照片也引起廣大網民熱烈討論，不少人都大讚媽媽「超正」。
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從這名網友在PTT表特板貼出幾張照片看到，母女三人在101附近餐廳慶祝母親節，但照片中間的媽媽實在太年輕，和身旁的兩個女兒一起合照完全看不出來年紀，甚至還像姊妹，讓不少網民看了快要暴動。
貼文讓不少男網友議論紛紛，「哪一個是媽媽？」、「媽媽比較正」、「想當女婿又想當繼父，好難抉擇」、「媽媽贏了」、「媽媽臉真的正」、「有在追依霜的都知道她們一家基因真不是蓋的」、「身材很好」、「媽媽臉跟腿都是極品」、「比臉媽媽最正，但是橘色太大了」。
還有神人找出兩名女兒的IG，姊姊「蔓蔓」和妹妹「依霜」都遺傳到媽媽的好基因，兩人長相甜美，身材也相當傲人，還常常在IG上分享許多美照，也分別吸引了1.2萬人和41.9萬粉絲追蹤。
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