研究揭血型影響性格！AB型人最冷靜 4種血型中哪類人最易生氣？
撰文：聯合新聞網
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血型影響性格？根據搜狐網分享，國外有教授針對千餘名對象進行研究，並發表了《血型與性格學的研究》等系列論文，證明血型也能影響性格。
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一、O型：
超級急性子，一點小事就能惹火他們，O型人性格中有好鬥的一面，只因為「我氣不過，想發洩一下」就會大發雷霆。
二、B型：
B型人莫名就發火，他們看上去脾氣很好，其實性情很直接，被憤怒沖昏頭腦時，平日的理性就會消失不見，周圍的人常常看不懂再演哪齣。
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三、AB型：
AB型人以冷靜著稱，基本上很少生氣，可是如果踩到他們的雷點，發起脾氣來將十分恐怖，由於他們會控制情緒，一般怒火很快會平息。
四、A型：
A型的人平常善於忍耐，往往是一忍再忍，忍到不能忍時，就像火山能量積蓄已久一次大爆發，因此一旦惹他們生氣，後果不堪設想。
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