血型飲食｜O型少吃穀物奶製品A型減紅肉　血型飲食法減肥改善消化

你聽說過「血型飲食計劃」嗎？簡言之，就是依照血型去攝取對身體有益的食物。自從自然療法醫師Peter J. D'Adamo提出這個概念，並在1996年寫了一本關於血型飲食的書以來，在過去的日子裡大家都淡忘了，但近來由於社交媒體的影響，血型飲食又開始慢慢流行起來。



根據俄亥俄州立大學Wexner醫學中心的說法，Peter J. D'Adamo醫師的飲食計劃靈感，來自於祖先們根據血型食用的食物。

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他表示，每一種血型都有特定建議的食物和避免攝取的食物，進而能對減肥、改善消化系統並保持整體健康等有幫助。以下是各種血型應吃和避免食用的食物的簡要說明：

A型：鼓勵A血型的人多吃植物性食物，避免吃紅肉。

B型：B血型的人吃植物性食物，和除了雞肉和豬肉以外的大多數肉類，但不鼓勵吃小麥、粟米、扁豆和番茄，另外，乳製品的攝取應該要有所節制。

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AB型：AB血型是A型和B型的組合，因此，他們可以吃任何A型和B型建議的食物，但應該避免吃四季豆、牛肉、粟米和雞肉，另外，可以在飲食中加入海鮮、穀物、豆腐、奶製品和豆類等食材。

O型：O血型的人需要高蛋白飲食，包括肉類、魚類和家禽。這類人群也被建議多吃水果和蔬菜，但應限制穀物、奶製品和豆類。

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遺傳學和血型作飲食建議是誤導？

雖然過去有很多關於血型飲食的討論，不過，也有專家持反對意見，預防保健專家Zac Turner博士就表示，遵循這些飲食模式中的任何一種，無論是哪一種血型，大多數的人都可能會有所改善，同時也讓這個有爭議的計劃的討論重新浮出水面。

對於研究生物化學的醫師來說，使用遺傳學和血型作為減肥和飲食建議的基礎是非常誤導的。因為人體是一個複雜的有機體，例如大約僅有1成的可能性與肥胖和第二型糖尿病相關風險可用基因去解釋，其他9成應該是環境的影響。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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