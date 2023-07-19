廚房滅蚊｜產卵2黑點專家教天然驅蚊法　1血型最惹蚊長者冇蚊針？

積水和炎熱的天氣會加速昆蟲的繁殖和傳播，特別是蚊蟲。不過，原來蚊都會「挑食」，有研究指1種血型的人特別「惹蚊」，網上討論區亦有人問為何長者不怕蚊咬，原來這些問題背後都有解釋！蚊蟲令人煩擾，更會傳播疾病，不過想將它們趕盡殺絕都不容易，蚊香、驅蚊劑等已經出動都無法驅趕蚊蟲？專家建議試用2款環保方法，不單有效而且令室內空氣更清新。



蚊可以從任何窗戶、門縫、抽氣扇等開口飛入屆，防不勝防。（資料圖片）

被蚊蟲叮到四肢、全身都紅腫起來的情況你領教過嗎？特別是夏天潮濕多雨的日子。滅蟲職人Pest Killer負責人表示，蚊子幾乎「無孔不入」，它們可以從窗戶、門縫、抽氣扇等開口飛入屋叮人。據美國疾病控制與預防中心（CDC）的資料顯示，蚊的生命周期是依賴於溫度，在暖和的天氣下，它們都表現得特別活潑，而且會選擇在夏天等炎熱的天氣中產卵繁殖。

蚊子繁殖2大黑點：廚房、廁所

蚊喜歡在潮濕、暗淡和靜止的水面中產卵。一般來說，家中的植物花盆、水槽，或者家居附近有廢棄輪胎或任何可以積水的容器等，都是蚊最理想的產卵溫床。不過，滅蟲職人亦指家中的廚房和浴室都是蚊產卵的2大黑點，因為長期潮濕的環境加上積水，都會吸引它們產卵。

長者不怕被蚊叮？1種血型特別惹蚊

夏天天氣雖然令蚊蟲特別活躍，但不是所有人都特別「惹蚊」。滅蟲職人表示，雖然蚊子選擇叮咬的因素包括了體溫、呼吸二氧化碳的量、皮膚上微生物的種類等客觀因素，不過日本早前有研究指，蚊會集中尋找O型血的人叮咬，其次係B型和A型血的人。另外，網上討論區亦有人問，為何長者不「惹蚊」，滅蟲職人解釋，可能是長者皮膚表面溫度較其他人低，加上進食習慣不同所致，「肉食獸」體質較一般人酸，而長者進食一般較清淡，都令蚊不會首選長者為叮咬的對象。

滅蟲職人估計，長者皮膚的表面溫度較一般成人為低，加上飲食較清淡，所以較少惹蚊。（資料圖片）

天然驅蚊2大方法

雖然市面上有不少產品，包括蚊香、蚊燈等，聲稱可以滅蚊或驅蚊，不過效率都參差不齊。滅蟲職人表示，除了使用含有DEET或者Picaridin的驅蚊劑之外，亦可使用環保的驅蚊方法，例如在家中擺放薰衣草、馬鞭草，既可以有效驅蟲，又可以令室內空氣更清新。

滅蟲職人表示，市民在選用驅蚊產品，要注意購買有DEET成分的蚊怕產品可以有足夠的驅蚊能力。（資料圖片）

按圖看蚊小百科

滅蟲職人PestKiller

網址：https://pestkillerhk.com/

Whatsapp：5447 8857