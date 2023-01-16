血型減肥｜AB型宜多吃海鮮雞蛋、A型少吃肉　醫生分享4血型減肥法

現代人若對於自己的身材不滿意，經常喜歡透過飲食及運動來減肥，希望得以維持自己理想中的體態。對此，台灣外科醫師江坤俊也特別分享一個名叫「血型減肥法」之減肥方法，讓人們可以透過每個人不同的血型來找到適合自己的飲食方法。



台灣外科醫師江坤俊在節目「江P醫件事」中分享一個較少人聽過及試過的「血型減肥法」來讓民眾作為減肥方法的參考之一。江坤俊先是以1996年一名美國博士所提出的血型減肥理念來作為實證，並且表示，該套血型減肥法的來源就是該博士透過血型演變及人類生活模式所推演出來的原則，同時也指出，民眾可以依照自己的血型去找尋適合自己的飲食方法，來讓自己的體態得以維持。

血型減肥法（按圖看清👇👇👇）

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- O型：最古老的O型人是吃獵物的游牧民族，因此O型人對於肉類的消化效果較佳，但對於穀物及豆類就比較差，若O型的人想要減肥，應避免攝取穀物及豆類。

- A型：最古老的A型人是在地中海附近遭到發掘，因此A型人對於蔬果類及天然穀物的消化效果較佳，但對於動物性蛋白質類就比較差，若A型人想要減肥，應避免攝取動物性蛋白質類。

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- B型：最古老的B型人是喜馬拉雅山的遊牧民族，因此B型人對於雞肉攝取的消化效果較差，若B型人想要減肥，應避免攝取雞肉類食物。

- AB型：基本上AB型人什麼都可以吃，但江坤俊也提醒，若AB型的人想要減肥，可多吃雞蛋、海鮮以及綠色蔬菜等食物，同時也需注意「少量多餐」之飲食原則。

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