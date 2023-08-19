經典Meme香港柴犬離世　網民紛悼念　主人：請記得波子帶來的歡樂

還記得2017年網上爆紅的1張「Buff Doge vs Cheems（肌肉柴和小廢柴）」的迷因圖（Meme）嗎？其中香港柴犬波子（Balltze）以慵懶的姿態和神情擔任「小廢柴」，備受網民鍾愛，惟牠於昨日（18日）不幸在手術中離世。波子的主人在instagram發文公布消息，不少網民隨即到帖文悼念，而主人希望粉絲們不要難過，「請記得波子為世界帶來的歡樂……他在疫情期間幫助了許多人，為大家帶來歡笑，但現在他的使命已完成了」，並相信波子在天國正自由自在地奔跑，與新朋友享受着美食。



在2017年爆紅的迷因中，左邊為生活在日本的「Kabosu」，右邊則是香港的波子（Balltze）。（網上圖片）

+ 3

波子的主人在instagram發文，表示波子在周五早上的胸腔手術中「睡着了」，但她希望世界各地的粉絲不要因此傷心，大家只要記住波子為世界帶來的歡樂，「1隻有着圓圓笑臉的柴犬連接着你我，他在疫情期間幫助了許多人，為大家帶來歡笑，但現在他的使命已完成了」。主人又指，波子將永遠留在其心中，縱使他已在天國，但希望波子仍能在網絡世界，繼續帶給網民歡樂。

主人在instagram發文，表示波子在周五（8月18日）早上的胸腔手術中「睡着了」。（instagram「balltze」截圖）

波子早於2017年的1張生活照而在網路上爆紅，因為其厭世、慵懶的逗趣神情，被外國網民將他與另一生活在日本的柴犬「Kabosu」，組成「Buff Doge vs Cheems（肌肉柴和小廢柴）」的迷因圖，令兩頭異地柴犬成為「網絡名犬」。