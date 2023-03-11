史上最筍工？瘋傳「VR女玩家攙扶員」秒秒是福利　網民：邊度應徵

VR虛擬實境遊戲透過裝置，讓玩家身歷其境，近年相當火紅，不少商場都能看見蹤影。



不過由於遊戲太過逼真，有時玩家太過投入，容易造成危險，此時需靠工作人員攙扶。

近日網路上就瘋傳一段VR工作人員在工作的影片，讓網友直呼是史上最爽職業！（點擊放大瀏覽）：

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近日網路上瘋傳一段影片，可見不少女玩家，在VR遊戲開始沒多久，就因不熟悉被嚇到往後倒，工作人員見狀急忙伸手抓住。

但仔細一看，工作人員抓的地方剛好是女玩家們的雙峰邊緣，且工作人員怕玩家會持續跌倒，只好緊貼攙扶著腰，維持平衡，而女玩家們也正沉浸在虛擬世界，絲毫不以為意。

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這超爽福利引發網友暴動，紛紛留言大喊「哪裡可以應徵」、「你爽我也爽的概念」、「這根本吃豆腐」、「比上次滑水道救生員還爽的感覺」。

事實上該部影片在數年前就有人PO過，只是可能網友們太「羨慕」，近日又再重貼，掀起熱議。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】