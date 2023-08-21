東京同人展Comiket「漫畫腿真人版蛇姬」爆紅　零P圖證件相曝光

日本最大規模的同人誌展售會「COMIC MARKET」（簡稱為Comiket）於本月12、13日在東京國際展覽中心登場，是動漫迷們必去朝聖的大活動之一。



許多Coser們也出席一年一度的動漫盛事，其中一名櫻花妹因神還原動漫《ONE PIECE》角色「蛇姬」而在網路上爆紅，日前她也在網路上曬出自己新出爐的駕照，許多人看到大頭照後都驚艷不已。

點圖放大瀏覽該日本Coser夏帆的照片：

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今年21歳的日本Coser夏帆日前參與Comiket活動，她Cos成日本超人氣動漫《ONE PIECE》中擁有「海賊女帝」、「蛇姬」之稱的角色漢考克，一系列照片在網路上掀起話題。

從圖片可見，夏帆穿著漢考克的招牌服裝，腳踩超高的黑色高跟鞋，大秀白皙修長的美腿，公主切的髮型再配上那高傲、自信的眼神，宛如從漫畫走出來一般，高度還原「蛇姬」一角。

夏帆Cos「蛇姬」的照片在網路上爆紅，一篇貼文就有超過12.3萬人點讚，許多網友紛紛留言大讚，「真的太美了」、「這就是真正的漢考克啊」、「可以直接出演真人版了」、「太喜歡這種風格了」。

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成為網路話題後，夏帆也積極與粉絲們互動，日前她在X（原名為推特）上秀出熱騰騰的駕照，再度掀起網友們轟動。

夏帆表示，自己在去年10月就考完駕照了，但為了讓證件上的照片好看一些，還是等到瘦了8公斤後才去領照。夏帆也透露，「東京的駕照中心可以配戴角膜變色片」，盛裝打扮後才留下了這張絕美的證件照。

粉絲們看到大頭照後各個都臉紅心跳，興奮地留言表示，「真的太可愛了，這是我見過的人之裡面，最可愛的孩子了」、「這真的是漢考克本人沒錯」、「怎麼會連駕照的照片都這麼漂亮！」、「我要變成石頭了」。

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