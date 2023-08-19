「國光女神」搭𨋢去4樓一開門被眼前畫面嚇傻　返落1樓仲得人驚

農曆七月是外界俗稱的鬼月，「國光女神」Lala（蘇心甯）上近日節目分享撞鬼的經驗，故事講到一半就慘被工作人員嚇到崩潰大哭，還透露自己是因為缺錢才接下這通告。



Lala在節目《同學來了》中講到曾有次因為工作，住宿在嘉義火車站附近的一間老舊飯店，半夜突然感覺身體不舒服，出現發燒情況，於是就決定出去買藥，看到櫃檯有一位伯伯就詢問附近哪裡有藥局，經過伯伯指路後，搭電梯時發現電梯與一開始進來的不同，但她也沒多想就走進去，等電梯到4樓打開門時，外面卻是一片漆黑，嚇得她當場飆出三字經，並且狂按關門鍵，等電梯到了1樓就狂奔出去。

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等到買完藥回來，見到1樓櫃檯換成另一個女生，就跟對方提到剛剛的遭遇，沒想到對方竟告知她酒店沒有4樓，而且櫃檯服務人員只有她一位，沒有什麼伯伯，結果Lala一說完，現場的Keyboard老師就突然放出「登」一聲音效，Lala嚇到從椅子上跌下來，接著就崩潰大哭，並哽咽表示她平常連鬼片都不看，是因為很缺錢，才接下這集通告，主子人阿Ken、安心亞、張立東趕緊安撫她。

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