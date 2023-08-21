七夕原來係行房吉日！盤點閨房10個風水宜忌　門對床影響子宮健康

今年七夕情人節於22日恰逢「大偷修日」，這天可是說是喜上加喜，求婚、告白、結婚、行房等都適合，下一次兩個節日同一天，就要等到2027年8月8日，換句話說就是要再等4年。



根據《三立新聞》報導，台灣民俗專家高宏寓建議「大偷修日」這一天單身、未娶嫁、求子者千萬不要錯過。因為這一天是告白、行房、求婚、曬恩愛、嫁娶、提親、閃婚、安床、求嗣的絕佳時機，想要讓夫妻、情侶間感情和睦，以及人緣、工作、運氣、健康等方面都大好，每天必須睡上6~8小時起跳，另外房間風水也相當重要，因此建議趁這天完成。

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一、睡躺位置：

躺下後男左女右為佳，能達成平衡，夫妻和諧。

二、門不可沖床：

會影響肝、腎、胃、子宮婦科、腳筋骨等問題。

三、冷氣位置：

不可在床頭上方，會直接影響到睡眠品質、健康，容易心神不寧、精神不濟。

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四、避開鏡面反照：

包括電視、梳妝檯、電腦鏡面等，易影響夫妻的感情及溝通、情緒不穩，更重要的是睡眠品質。

五、頭壓樑：

長期居住會影響睡眠品質，也可能進一步造成腦神經衰弱、判斷能力，甚至是健康問題。

六、床頭要有靠山：

避免床後懸空，或倚靠窗戶、廁所、神明廳、廚房等。

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七、床墊要有床架：

可避開直接吸收地氣的問題，若直接吸收地氣，易造成身體筋骨上等毛病。

八、避開正沖廁所門：

否則會影響健康。

九、房間牆面：

宜整潔，不宜懸掛過多的夫妻照片，感情容易失和。

十、採光要佳：

採光若不良，會直接影響健康、工作及財運升官等。

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