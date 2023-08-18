解夢｜鬼節鬼月發這10種夢原來係吉兆　夢見女鬼索命隨時發大財！

【農曆七月／鬼節／鬼月／惡夢／解夢】15號深夜11時為農曆7月1日子時，正式進入農曆鬼月，台灣「清水孟國際塔羅小孟老師」分享，若在鬼月夢到「女鬼索命」、「被鬼追」、「家人往生」等10種夢皆為大吉。



【圖輯】鬼節鬼月發這10種夢原來有這些意思（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、夢到鬼魂穿牆：代表你會穿越障礙，創業者將會往前邁進，財富累積快速。

二、夢到往生祖先來找你並發金光：代表祖先在陰間所積陰德全部送給你，你將會有中樂透或威力彩可能。

三、夢到燒紙錢並且燒很旺：代表投資之標的物旺到發熱，股票基金房地產漲到爆。

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四、夢到女鬼索命：此夢竟然是大吉夢，代表外出大吉大利，可投資海外基金、海外股市、外幣、海外房地產等，都會大有展獲。

五、夢到被鬼追：代表會被錢追著跑，創業中人業績翻紅，旺到訂單交不出來被廠商催趕；倘若被鬼追有夢中夢產生，顯示會有擴廠，貴人不斷提攜，業務提升。

六、夢到鐘馗：會有貴人指點讓你發財。

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七、夢到七爺：代表延壽，一見大吉，謝必安（七爺名字），會大發偏財，賭運亨通，逢賭必贏；反之夢到八爺，就非常不好，因為八爺名字叫范無救。

八、夢到棺材：夢境大吉，橫財降臨，投資卡住都能解套。

九、夢到自己變成鬼：代表業務合作成功，欠款收回。

十、夢到家中有人往生：大吉夢，顯示家人手氣旺，可以藉由家人手氣買樂透。

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