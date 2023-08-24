丟架！港人日本酒店洗衫　無視旅客排隊佔用洗衣機捱轟：可否自重

外出旅遊最怕做出失禮行為，有網民於社交平台大呻，指到日本福岡旅行時打算使用酒店提供的免費洗衣機及乾衣機，但卻遇到2名無品香港人，不但逾時未取機內洗好的衣服，更無視其他排隊旅客，將新衣服放進機內清洗。樓主批評涉事港人行為缺德，令守秩序的酒店住客無奈呆等，狠斥：「可否自重一點？」



有網民到日本福岡旅行，指遇到2名無品香港人使用酒店的自助洗衣機及乾衣機時，不但逾時未取機內洗好的衣服，更無視其他排隊旅客，將新衣服放進機內清洗。（fb「日本九州旅遊情報」圖片）

「繼香港旅客在超市開盒換桃後又一自私行為！」有網民於交流日本旅遊情報的facebook群組貼出相片，指上月尾到日本福岡旅行，入住天神區一旅店時遇到2名缺德香港遊客。

樓主指事發日期為上月31日，當晚她入住的酒店為旅客提供自助洗衣及乾衣機，不過2名操純正廣東話的香港遊客使用洗衣機後，逾時一段長時間也未有取回衣服，而酒店職員亦表明不會代為收走衣服，「已向旅館反映問題，回覆說他們不會將客人的衣服回收，只有待客人自動收回」，導致其他有意洗衣的住客只能無奈等待。

樓主續指，當時洗衣處外站滿拿着待洗衣物、正在排隊等候的旅客，兩名港人其後施施然到場取回衣服，但他們竟無視一眾排隊旅客，重新將衣服放進洗衣機內，變相「打尖」洗衫。

樓主直斥兩名港人行為缺德，令守秩序的酒店住客無奈呆等。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

她直斥兩名港人明知而為，加上酒店自助洗衣機設定須完成共120分鐘洗衣及乾衣程序才會解鎖，「現場守秩序的日本及台灣旅客只好無奈地再等下去，兩位香港人可否自重一點？」。她又指，深知發文並不會對事件有所幫助，只想提醒其他旅客注意個人行為，「我只想警惕一下其他人，唔好以為自私行為無人知」。

帖文引來網民討論，不少人批評涉事港人行為缺德，「丟架」、「羞唔羞家呀」、「人無恥便無敵，香港都不乏呢類人」、「影衰香港人，將心比己」。亦有人認為酒店應該介入，「不能跟前台職員說嗎？我試過這樣去跟職員說，職員就解開了密碼拿出來讓我用」、「兩個人自私係有問題，但間酒店得一部洗衣機？即佢哋排隊嘅人要再等兩個鐘洗一機衫？唔係好合情理」。