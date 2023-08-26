父母唔知醒女兒上學遲大到！翌日獲貼心老師Morning Call：很盡責

遇到這樣盡責的老師，的確是家長和學生的福氣！馬來西亞有媽媽某天因為和丈夫一起「唔知醒」，連帶上幼兒園的小朋友亦遲到，不過卻意外引來老師關心，對方知悉原因後還貼心提醒記得調高鈴聲，「幼兒園在這星期都會7:00AM打給媽媽哦」。她感歎現今老師不好當，不只要照顧學生，還要兼顧學生父母，笑稱「比我媽還操勞」。翌日老師雖然忘記了，不過後天早上的確有接到對方電話，看到如此盡責的老師，她只能表示「辛苦老師了！」。



大馬有人妻因和丈夫一起「唔知醒」，令就讀幼兒園女兒上學遲到，老師知悉原因便貼心稱翌日早上將會致電她以提示起床，笑稱這麼盡責的老師「比我媽還操勞」。（FB「MeiLyn Cheng」圖片）

該媽媽在facebook發帖，附上和孩子幼稚園老師的對話截圖，圖片顯示老師先詢問「媽媽您好，為何今天小朋友會遲到呀？」，她尷尬稱「因為今天父母睡遲了，所以導致全家人遲到」，老師隨後表示「好的，那幼兒園在這星期都會7:00AM打給媽媽哦」，還溫馨提醒「記得放鈴聲哦」，讓她感歎現今老師不好當，還要兼顧學生父母，笑言「比我媽還操勞」。

對話引來不少人疑惑詢問「遲到都要問啊」，覺得未免過於嚴厲，不過媽媽解釋由於其小孩就讀幼兒園較注重品德修養，要學習「三好（思想品德、學習、身體）」，認同三觀正的學校，才能培育出品行端正的孩子。

她透露園長（校長）非常不喜歡孩子遲到，只要遲到1分鐘便會被關在等待區，需要待全部孩子完成早操或跳舞才能進去，以免影響其他小孩，若然那天遲到問題比較嚴重，老師便會在群裏發言，希望小孩能培養守時的習慣，所以對於老師是次私信不意外，只是認為如今盡責老師不多了，故稱「真的辛苦老師了！」。

樓主和丈夫因為一起「瞓過龍」，以致女兒當天上學大遲到。（《海岸村恰恰恰》劇照）

有人好奇翌日她是否真有接到老師「Morning Call」，媽媽再次附上和老師的對話，對方表示「今天沒有Morning Call到，明天會記得的」，但亦不忘稱讚「媽媽今天好棒哦，非常準時」，她笑稱「我都以為是我去上學呢，我竟然被老師稱讚好棒！」。

她指老師看見2個女兒後，不只滿臉歡喜唱歌拍手歡迎，還以手勢給出大姆指，讚揚對方為人有耐心且盡責，難怪孩子這麼喜歡她，其後鬼馬指「希望老師明天一樣忘記Call我，因為我想睡多20分鐘」。果不其然翌日7時20分就接到老師致電，感恩稱「應該是有看到我FB的小許願池哈哈」。

老師翌日忘記Morning Call，不過亦讚揚樓主「好棒」，有準時帶同小孩回校。（FB「MeiLyn Cheng」圖片）

人妻有兩名正就讀幼兒園的女兒，分別4歲和6歲，而幼兒園是在早上8時30分開始上課，她和丈夫習慣每天早上7時30分前起床，「因為一家人共用一個廁所，所以太剛好起來真的會遲到」。不過當天因為和丈夫一起睡到7時55分才起床，導致行程大亂。她表示「我真的有很多身份」，不只負責煮飯，還要照顧所有人起居，常要待孩子睡着才能開始工作，認為「睡過頭在所難免」，不過亦表示會好好反省，畢竟也明白身教的重要性。

不少作為父母的網民眼看這麼盡責的老師，紛紛請求樓主介紹學校，「有這樣的老師，孩子教出來絕對不差」，另有人笑言「90後父母無誤」、「我起不來，老公幾點去我都不知道」、「辛苦老師還得兼職人力鬧鐘」、「我會叫院長聯絡爸爸」，更指「我看到以後的我」、「如果有孩子我就住老師家隔壁，一起帶去好了」。惟有人指責樓主已為人母，都不成為孩子榜樣，「很沒有自律的媽媽」、「時間觀念很重要」。

（綜合）