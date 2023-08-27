兩大台灣性感女神還原《山道猴子的一生》網民：叫你模仿不是超越

近日《山道猴子的一生》在台灣爆紅，引發網絡熱烈討論。而《山道猴子》主題曲《莫忘初衷》請來兩位女神拍攝真人版MV，分別是陳七瀨、思琪47，MV曝光後大受好評。



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《山道猴子》男主角慘遭第一任女友借錢、劈腿。男主角交到第二任女友後，對她百般猜疑，導致對方受不了而提出分手。最終男主角在飛車時被貨車撞死，結束了悲劇的一生。

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主題曲《莫忘初衷》還原了原作劇情，第一任女友由陳七瀨飾演，第二任女友則是由思琪47飾演，超高顏值立刻掀起熱烈討論，還有網友在思琪47的IG留言，感嘆：「叫你模仿不是超越。」

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