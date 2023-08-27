無私隱？新加坡會展設中性廁所　網民憂存安全隱患　背後原因曝光

男女共用廁所，真的沒有問題嗎？日前新加坡有會展中心的廁所就改為「中性廁所」，為的是配合維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）舉行的會議。由於基金會提倡對少數群體採取包容態度，所以中心便配合主辦方要求，暫設廁所為男女共用。不過照片被轉載至網上後，惹起網民熱議，有網民認為會增加被偷拍的風險，「第一次看到這麼奇葩的廁所」



新加坡有會展中心的廁所改為「中性廁所」，照片被瘋傳後有網民就批評奇葩，擔心「鹹濕佬有機可乘『偷拍』」，而改造廁所原因就和中心近期舉行的活動有關。（網上圖片）

馬媒報道，新達新加坡會展中心（Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre）有廁所被改為男女共用的「中性廁所」惹來熱議。中心於8月16日至8月19日期間舉行維基媒體國際會議（Wikimania），會議由維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）主辦，中心亦是配合主辦要求，才會將位於3樓，共設11個隔間的女廁，暫時改為男女共用廁。

該基金會是美國的非營利慈善組織，成立於2005年，每年都會在不同國家或地區舉行會議，2013亦曾於香港舉辦。他們向來提倡對少數群體採取包容態度，亦是其中一個原因為何會要求設置中性廁所。會議除了提出「改造」廁所，主辦方在會場亦落實其他包容性措施，包括確保會議室沒有氣味，以免對氣味過敏的人造成困擾，以及為有需要者提供安靜的房間。

正常來說，大部份廁所都會將男女分隔，有網民擔心合併使用會增加被偷拍風險。（GettyImages／示意圖）

照片在網上廣傳後，雖然有人認為應該要互相尊重，不過更多網友擔心會引來不法份子犯罪，「鹹濕佬有機可乘『偷拍』」、「第一次看到這麼奇葩的廁所」，並嘲諷指「開通國家就是與眾不同」。

其實中性廁所（又名性別友善廁所），並不是什麼新鮮事，早於台灣、中國、日本，甚至外國都曾有設立，不過未獲大眾接受。台灣有學校曾試行中性廁所，旨在教導學生要尊重不同性別，有女生稱以往下課女廁總是「大排長龍」，只能在外面呆等，但自從有了中性廁所，變相有更多使用空間；不過另有女生就覺得奇怪，認為在女廁說話會比較安心，有男生在會比較害羞，並覺得私隱度欠奉。

（綜合）