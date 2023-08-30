空姐揭飛機「噁心秘密」 呢啲飲品全部有伏 家長沖奶粉最好咁做
撰文：中天新聞網
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出國旅行正熱，一名空服員透露，搭乘飛機時千萬別喝茶或咖啡。
因為飛機上的水箱幾乎沒洗過，「這絕對很噁心」。貼文曝光後，引起各國網友熱議。
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英國《鏡報》報道，美國一名空服員凱特（Kat Kamalani）在TikTok上發布影片，她在影片中建議乘客千萬不要喝飛機上的茶、咖啡等飲料，因為裝飲料的水箱「從未清洗過」，凱特直言「這肯定很噁心」。
除了茶、咖啡，凱特也警告帶著嬰兒出遊的家長，如果需要沖泡奶粉，最好直接向空服人員要瓶裝水，加熱之後再沖奶粉，而非直接要熱水沖泡。
因為水箱只在故障時才清洗，咖啡機也完全沒洗過，裝咖啡的水壺得等到2個航班交班之間，才會取出來清洗。
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不少網友看了直搖頭，留言表示「你們應該清理的」、「既然知道了，為什麼不解決這個問題呢」、「作為一名前空服員，我可以證明這件事100%正確」。
也有自稱航空公司的人出面表示，飛機上的水箱會定期消毒，沒有像凱特講的那麼恐怖。
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