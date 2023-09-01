「日本第一Coser」Enako年收入高到嚇呆藝人　手遊課金額同樣誇張

有著「日本第一Coser」封號的Enako（えなこ）以「神還原」的角色扮演能力聞名，1994年出生的她有著甜美可愛的臉蛋、嬌小豐滿的身材，不僅在Cosplay圈表現活躍，Enako還涉足多項領域，每每推出作品都能掀起話題。



日前，Enako在節目中提到自己玩遊戲有課金的習慣，光一年就課了500萬日圓（約27萬港元），她的驚人年收也隨之曝光，連一旁的藝人聽到後都目瞪口呆。

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根據日媒《J-CAST News》報導，日本綜藝節目《上田和女人們發牢騷的夜晚》（上田と女が吠える夜）近日以「憂心忡忡的女人、漫不經心的女人」為主題邀請來賓，Enako作為「漫不經心」的代表出演節目。

Enako在節目中表示，自己比較能專注於單一事物，目前唯一的愛好就是玩遊戲，且固定會在手遊上課金，每年都能噴掉大約500萬日圓。

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今年4月，Enako曾在其他節目中自曝收入，一年下來就能賺到約1億日圓。驚人的收入與高額的遊戲開銷讓在場來賓們都為之震驚，更有藝人以羨慕的口吻直呼：「妳賺的錢……妳賺到的錢真的太驚人啦！」

Enako也在節目中透露自己的性格，不僅對吃不講究，面對事情也是秉持著「活在當下」的精神，珍惜當下的生活，若碰上了什麼問題，那就到時候再來面對就好。

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