台灣地獄展驚見識行識走謎之美女殭屍 IG曝光其他Cosplay更兇猛
撰文：ETtoday
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台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」展覽上月25日開幕，展方24日舉辦開幕記者會，會上一名美女殭屍現身，造成全場轟動，而這名美女殭屍的身分也被粉絲找出來，原來是「雪乳戰神」郭鬼鬼。
台南市美術館表示，這場特展是法國凱布朗利博物館2018年策劃，是以西方人的角度觀察亞洲國家的鬼怪文化，以及對未知世界的想像，沒有針對超自然力量的部分進行探討。
而除了東方世界對鬼魂意象的展現，展覽當中也有西方式界常見的鬼魂意象表現。展方24日舉辦開幕記者會，會中出現了一名美女殭屍，這名女殭屍留著內彎短髮，頭上戴著殭屍帽、貼有符咒，身穿常見的殭屍服裝，瞬間成為現場焦點（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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美女殭屍的照片在網路上爆紅，也有粉絲認出，這名殭屍就是「雪乳戰神」郭鬼鬼。而實際到郭鬼鬼的IG上查找，也能看見郭鬼鬼自己張貼的殭屍服照片，模樣相當可愛。
不少粉絲看完郭鬼鬼扮殭屍的照片，在底下留言回應，「這麼可愛的薑絲（殭屍），我想被咬一口」、「好漂亮的美女殭屍啊，支持台南美術館的文化展，哈哈哈」、「來吧，不怕，我是一眉道人」、「我願意被咬」、「第一次看到快把衣服撐破的殭屍」、「衣服快壞了」、「薑絲奶茶沒有這麼大杯」、「一大波殭屍來襲！」。
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