颱風蘇拉回馬槍再襲港？K Kwong拆解警告：唔想…　天文台數據咁講

【颱風蘇拉／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／8號風球／10號風球／動態／路線／預報】超強颱風蘇拉襲港，天文台已發出8號風球，更預告視乎本地風力變化，評估是否需要在黃昏前後發出更高熱帶氣旋警告信號。即使蘇拉之後遠離香港，威脅仍未結束？近日經常分享風暴消息的化學博士K Kwong鄺士山，在Facebook分享美國聯合颱風警報中心（JTWC）氣象圖，提醒蘇拉可能會「回馬槍」打回頭，明言「真係唔想蘇拉打回頭.........」。

帖文引來網民熱議，網民驚呼可怕，提醒一定要小心，做好防風措施，「要預防」、「回頭風會好『惡』」、「希望唔好！」、「天佑香港平安渡過」。

究竟蘇拉是否真的會「打回頭」再吹襲香港？根據天文台熱帶氣旋路徑圖，蘇拉會繼續向西面移動， 9月3日開始遠離香港，但9月4日開始又會90度往東面大轉彎，在香港400公里範圍徘徊。不過由於為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，暫未知蘇拉是否真的會「回頭」。



超強颱風蘇拉襲港，天文台已發出8號風球，更預告視乎本地風力變化，評估是否需要在黃昏前後發出更高熱帶氣旋警告信號。（天文台）

8號風球現正生效，天文台表示，蘇拉眼壁完整，環流緊密，隨着蘇拉繼續靠近本港，未來數小時天氣將逐漸轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈，八號烈風或暴風信號會在今日大部分時間維持；按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早最接近本港，在香港天文台以南約50公里內掠過，天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要在黃昏前後發出更高熱帶氣旋警告信號。

蘇拉來勢洶洶，更隨時長時間纏擾香港？近日經常分享風暴消息的化學博士K Kwong鄺士山，在Facebook分享美國聯合颱風警報中心（JTWC）氣象圖，提醒蘇拉可能會「回馬槍」打回頭。

K Kwong鄺士山在Facebook分享美國聯合颱風警報中心（JTWC）氣象圖。

K Kwong直言「真係唔想蘇拉打回頭.........」，但指聯合颱風警報中心（JTWC）數據一向準確。他又解釋，「南中國海海水非常溫暖，好易再取能量打回頭」。

帖文引來網民熱議，驚呼可怕，「要預防」、「如果一路都唔離開香港800公里嘅預警範圍，咁颱風訊號係唔係一路長掛呢，咁嘅回力鏢」、「個風咁實淨，外部橫流細，一嚟料就嘭嘭聲」、「最擔心都係嗰啲住係新界偏遠地區嘅居民」，「打返轉頭先甘」、「回頭風會好『惡』」、「天氣好難預計，只希望唔會帶嚟太多死傷同破壞」、「希望大家都平安」。

也有網民認為毋須多慮，「入南海都係HKO（香港天文台）最準」、「回頭都應該散晒」。

K Kwong鄺士山在Facebook分享聯合颱風警報中心（JTWC）氣象圖。

究竟蘇拉是否真的會「打回頭」再吹襲香港？根據天文台熱帶氣旋路徑圖，蘇拉會繼續向西面移動，9月3日開始遠離香港，但9月4日開始又會90度往東面大轉彎，在香港400公里範圍徘徊，但強度會減弱成熱帶低氣壓。而蘇拉移向香港前，曾在菲律賓附近海域進行過360度轉圈，未知今次會重演。

不過由於為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，暫未知蘇拉是否真的會「回頭」。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，蘇拉會繼續向西面移動，9月3日開始遠離香港，但9月4日開始又會90度往東面大轉彎。（天文台）

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