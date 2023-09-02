颱風蘇拉｜冷氣機連玻璃窗吹落街照瘋傳！網民質疑　康城街坊咁講

颱風蘇拉逐漸遠離香港，天文台預告會在今日（2日）下午4時20分改發3號強風信號，而昨晚至今日凌晨10號風球期間，本港各區遭受到狂風暴雨吹襲，網上有多個地區群組流傳蘇拉「災情」圖片，其中網傳有市民家中的大玻璃窗連冷氣機吹口落街，牆上出現大洞，另有將軍澳街坊的玻璃窗疑強風下被硬物撞爆，發文求助問「點搞」。



玻璃窗連冷氣機吹落街的照片被廣傳到多個群組，惟不少人質疑冷氣機吹落街真偽，翻查網上資料，照片由日出康城住戶群組傳出，該住戶未提及冷氣吹落街，《香港01》正向事主查詢。



多個網上群組流傳圖片，稱打風期間有住宅單位的大玻璃窗被吹爆。（「日出康城 Lohas Park @ 家在康城」fb圖片）

今日凌晨多個facebook群組傳出圖片，顯示有住宅單位的大玻璃疑被吹爆，牆身出現「大窿」，並寫道「大件事呀，冷氣機+成塊窗吹咗落街」，隨即引起網民熱議，有人認為裝大玻璃窗雖然美觀，「到打風就變咗onX嘢」、「成晚流流長有排玩」，隨後又流傳由對面拍攝該單位的照片，見到牆身窗上有分體冷氣的牆外機，而粉色窗簾被吹到卡在外牆喉管上，窗戶仍留有碎裂的玻璃。

不過，玻璃連冷氣跌落街的說法引來質疑，有網民指認為分體機要掛在牆身高位，不可能吹落街，紛紛質疑「呢啲窗係裝窗口機？外面影入去下面有分體機？」、「冷氣邊有吹走，係窗爆咗啫」。有人聲稱住在該單位對面，指冷氣未有跌落街，「窗簾吹到好似倩女幽魂咁，初頭唔知比佢嚇死，睇真啲原來係爆窗，不過冷氣冇吹落街」。

翻查網上資料，照片由日出康城住戶群組「日出康城 Lohas Park @ 家在康城」流出，有居民指昨晚強風下「層樓好似搖搖下」，甚至有住戶表示因大廈搖晃而「好暈」，又呼籲大家勿開窗。有住戶在留言貼出手機相片簿的照片，稱那是她的家，但未有提及具體情況，許多街坊即祝願好和家人一切安好，又有樓下住戶笑言「你樓上嘅玻璃吹到落嚟我露台」。

有將軍澳街坊的窗戶在打風期間損毀。（facebook「將軍澳主場」圖片）

蘇拉強大破壞力下，將軍澳亦有街坊在街坊群組「將軍澳主場」發帖，指打風期間窗戶疑被硬物擊碎，急問「點搞」。圖片所見，他住處有疑似兒童睡房的玻璃窗疑因不敵蘇拉強風吹襲，令整塊玻璃被擊碎，窗台邊還有不少散落的碎片，而剛好窗前正是睡床位置。

有熱心網民提供建議，「走出房關房門，唔好行埋去，小心強風會捲走」、「如有電器拔除電掣先」、「犧牲張床褥頂住，唔好用板，釘唔實反而會打爛其他嘢，或者飛落街仲大鑊」。

不少網民感嘆是次颱風威力強勁，「真係恐怖，喺屋企都要同暴風搏鬥」、「如果開放式設計真係爆玻璃窗，可以走得去邊？」。其他街坊分享，強風疑將雜物吹至半空，其窗戶都不幸被雜物擊中爆開，「一支木飛埋嚟就咁爆咗」，不過他幸好有貓網作阻擋，但仍需花近數小時，並使用鐵絲將窗固定封好才「頂得下」。

（綜合）