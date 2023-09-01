颱風蘇拉│超市現搶購潮　港女不解：唔使咁誇張嘛？　網民1句解謎

【蘇拉／颱風／搶購潮】每次香港面對超強颱風，不少市民都會爭相外出搶購食品。有港女就不解表示「一日半日無得出街買嘢啫，又未至於會無嘢食掛」，又稱她家裏會備有公仔麵等應急食品，故問道「唔使咁誇張吖嘛」。有網民則解釋由於「土地問題」或個人生活習慣，許多市民平日不會煮食，加上颱風突襲時大部份食肆會關門，故市民要預早搶購食物，才令超市貨品供不應求，「超市原本只係預啲人買一日嘅量再多啲，啲人要買兩日嘅量，咪冇晒囉」，更被反問「未雨綢繆有咩問題？」。



超強颱風蘇拉來襲，市民爭相外出搶購食品，有港女見超市凍肉被掃一空，故不解發文問「唔使咁誇張吖嘛」，惹來網民反問「未雨綢繆有咩問題？」。（資料圖片）

「真心好奇點解會有呢個現象出現」，該港女在Dcard以「好奇點解臨打風都要搶晒啲嘢」為題發帖，指從新聞報導看見有超市凍肉被掃一空，她直言無法理解為何港人要搶購食品，「一日半日無得出街買嘢啫，又未至於會無嘢食掛」。她續指，雖然大部份店鋪於颱風期間不會營業，但社會未至於完全停頓，故質疑「唔使咁誇張吖嘛」，更以其自身為例，「我屋企係嗰啲長期會有麵For自己食Lunch」，所以她對超市食品被掃一空情況表示疑惑。

雖然有人直斥港人惡習是「驚輸蝕」，「有部分香港人就係咩都搶啦」；不過更多人覺得香港有不少「無飯」家庭，突然面對超強颱風，要儲糧應付數日三餐亦屬正常，「超市原本只係預啲人買一日嘅量再多啲，啲人要買兩日嘅量咪冇晒囉」、「唔係個個本身都喺屋企煮，打風個個都喺屋企食或每個家庭都至少買兩日份量，超市空都未必代表啲人係『搶』」、「因為啲野會貴咗，尤其啲菜」，更反問樓主「未雨綢繆有咩問題？」。

亦有留言指颱風之下根本不便外出，加上街道情況亦難以預測，「打風無外賣送，又無車出街，唔係隨時餐餐都要淋住雨出街買外賣」、「依家啲風愈來愈勁，打完有機會全香港停頓幾日（交通停頓）」；有人就問樓主「就算平時買定公仔麵罐頭乾糧零食，你都唔想連續六餐食呢啲嘢生存啦」。

（Dcard）